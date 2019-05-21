Папарацци застали, как Ди Каприо стал "каблуком" и мучается ради фото любимой

44-летнего известного актёра поймали в Каннах (Франция), куда он приехал на фестиваль вместе со своей девушкой Камилой Морроне. Пара встречается уже больше года, и, по слухам, в этот раз Лео настроен решительно, пишет Daily Mail.

Папарацци часто тайком снимают звезд — это буквально их работа. Но в этот раз они смогли приоткрыть страшную тайну. Оказывается, Леонардо Ди Каприо — один из "этих" — чересчур любвеобильных бойфрендов, которые и шагу не могут ступить, чтобы не сфотографировать свою дражайшую половину для "Инстаграма".

21-летняя аргентинская модель и актриса Камила Морроне прибыла на фестиваль, чтобы представить свой новый фильм — "Мики и медведь". А в перерывах между приёмами и показами девушка и Лео гуляли по городу, любуясь французскими пейзажами. Но, судя по тому, как известный актёр постоянно смотрел в телефон, выбирая лучший ракурс для возлюбленной, Лео наслаждался видами немного иного толка.

Впервые о новой девушке Ди Каприо заговорили ещё в 2017 году, но никаких подтверждений новым отношениям не было, поэтому все волнения стихли. В 2018 году наконец-то папарацци удалось застать пару вместе. Популярного актера и Камилу познакомил Аль Пачино, который девушке приходится отчимом, а Лео — очень хорошим другом.

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