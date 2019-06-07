Инциденты, отравления и не только. Что может ждать детей в летних лагерях?

В России открылись летние лагеря. И сезон начался сразу же со скандала. В Нижегородской области турбаза отказалась принять детей с положительным ВИЧ-статусом. Но такое отношение к детям — лишь малая часть трагедий и проблем, с которыми столкнутся малыши, отправляясь на отдых.

Школьника убило флагштоком

Восьмиклассник погиб в летнем лагере "Чайка" в Башкортостане. Подросток работал в лагере волонтёром. 3 июня на него упал огромный металлический флагшток. Всё произошло на волейбольной площадке. Восьмиметровую трубу не закрепили должным образом. И, когда школьник стоял рядом, та покачнулась и упала. Подросток получил черепно-мозговую травму и скончался на месте.

Ребёнка избивали и чуть не задушили

Это произошло 4 июня в Санкт-Петербурге. В больницу доставили десятилетнего мальчика, чьи травмы шокировали медиков. У него был компрессионный перелом грудных позвонков, ушиб области левого коленного сустава, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. А на шее были следы верёвки. Мальчик рассказал, что на него напали другие воспитанники летнего лагеря. Непонятно, где в это время были вожатые.

Нападение диких зверей

В Красноярске 6 июня на видео сняли медведя, который вышел из леса в 300 метрах от детского лагеря "Ласточка". Этот лагерь действующий, и в нём каждое лето отдыхают малыши. Неизвестно, как бы повёл себя персонал, если бы хищник решил зайти на территорию лагеря или напал на детей.

Угроза эпидемии

1 июня все детские лагеря Саратова отменили первую смену из-за угрозы мышиной лихорадки. Заболевание убило взрослую женщину. И риск подхватить геморрагическую инфекцию, по словам специалистов, был серьёзный. В Роспотребнадзоре обнаружили, что заранее территории лагерей не были обработаны и был высок риск заражения.

Лагерь может сгореть в любой момент

По всей России тысячи детских лагерей. И только в Свердловской области 1267 таких объектов. 1 июня пожарные нашли на них 857 нарушений. По России десятки лагерей не открывают из-за опасности ЧП. А ведь ещё остаётся множество просчётов, которые не увидели надзорные органы.

Ребёнок умер из-за халатности персонала

В прошлом году 12-летний мальчик умер в лагере "Ильмены" Челябинской области. Дети играли в небезопасную игру "Собачья смерть". Они пережимали друг другу сонную артерию, что приводило к потере сознания. Вожатой рядом не было. Мальчик упал и ударился головой о бетонный пол. Он почувствовал себя плохо и пошёл в медпункт. Но медсестра толком не осмотрела его. Мальчик вышел в туалет, там потерял сознание и умер.

Что будет в конце лета?

В 2018-м в детских лагерях скандалы и происшествия происходили один за другим. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел. Речь шла и о гибели воспитанника в оздоровительном лагере в Волгоградской области, изнасиловании девочки в лагере в Красноярском крае, массовых отравлениях детей в лагерях Дагестана, Твери, Омской области, эпидемиях инфекционных болезней в детских лагерях Новосибирской области, Еврейской автономной области и других происшествиях.