Научный пранк года. Как трое учёных вывели на чистую воду феминистские журналы
Фото: © Areo Magazine
Начало
Однажды главный редактор Areo Magazine Хелен Плакроуз, математик Джеймс Линдсей и философ Питер Богоссян поняли, что наука уже не та, что была раньше. По их мнению, современные учёные вместо поиска истины идут на поводу у толпы и исследуют надуманные общественные проблемы, связанные с расовой, половой и сексуальной "идентичностью" человека.
Мы начали публиковать "научные" статьи на самые нелепые темы в журналах, посвящённых "политикам идентичности" и прочим "культурологическим исследованиям" с феминистским уклоном, чтобы показать думающим людям, насколько далеко зашло это безумие
Авторы исследования
Методы
За год авторы научного пранка написали двадцать статей. Семь из них вышли в рецензируемых журналах, ещё семь находились на стадии рассмотрения, когда троица раскрыла карты. Плакроуз, Линдсей и Богоссян использовали метод рефлексивной этнографии — погружались в псевдонаучную среду, чтобы заговорить с её адептами на их языке.
Каждая статья начиналась с какого-нибудь абсурдного предположения. Затем бредовая теория подкреплялась ссылками на серьёзную литературу. Это не имело никакого отношения к науке. И мы это понимали. В отличие от тех, кто верил во всю эту чушь
Авторы исследования
Примеры
Чтобы раз и навсегда покончить с изнасилованиями, мужчин следует тренировать как собак
"Human reactions to rape culture and queer performativity at urban dog parks in Portland, Oregon" ()
Когда мужчина мастурбирует, фантазируя о конкретной женщине без её согласия, он, по сути, совершает над ней сексуальное насилие
Defining Metasexual Violence of Objectification Through Nonconsensual Masturbation ()
Сверхмощный искусственный интеллект представляет угрозу для человечества, потому что он будет создан мужчинами-империалистами
"Super-Frankenstein and the Masculine Imaginary: Feminist Epistemology and Superintelligent Artificial Intelligence Safety Research" ()
Навязанные культурные нормы заставляют общество отдавать предпочтение мышцам, а не жиру. Жиробилдинг имеет право на существование
"Who Are They to Judge?: Overcoming Anthropometry and a Framework for Fat Bodybuilding" ()
Астрологию следует считать частью астрономии, чтобы снять с последней клеймо сексистской науки
"Stars, Planets, and Gender: A Framework for a Feminist Astronomy" ()
Мужчины редко используют анальные секс-игрушки из страха прослыть геем (гомоистерия) или транссексуалом (трансфобия)
"Going in Through the Back Door: Challenging Straight Male Homohysteria and Transphobia through Receptive Penetrative Sex Toy Use" ()
Мужчинам нравится ходить в бары с привлекательными полураздетыми официантками из-за ощущения "аутентичной маскулинности"
"Themes of Objectification, Sexual Conquest, Male Control, and Masculine Toughness in a Sexually Objectifying Restaurant" ()
Итоги
По окончании своего эксперимента исследователи пришли к выводу, что для написания статьи в "социологический" журнал не нужно быть семи пядей во лбу. Слагаемые успеха — "животрепещущая" феминистская тема, приправленная абсурдными идеями, и модная терминология ("гендер", "маскулинность", "угнетение"). В совершенстве овладеть техникой создания подобных материалов может любой желающий, и подвоха не заметит ни один "специалист".
Зачем мы всё это затеяли? Потому что мы расисты, сексисты, женоненавистники, гомофобы, трансфобы, антропоцентрики. А ещё белые мужчины (и одна женщина) с правыми взглядами, занимающие привилегированное положение в обществе
Авторы исследования
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