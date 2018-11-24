Научный пранк года. Как трое учёных вывели на чистую воду феминистские журналы

Исследователи решили продемонстрировать, что писать в "научные" журналы с феминистским уклоном может каждый. Они изучили соответствующую терминологию и сочинили ряд статей по самым абсурдным вопросам. Семь материалов были опубликованы, ещё семь — находились у рецензентов, когда пранкеры раскрыли карты.

Начало

Однажды главный редактор Areo Magazine Хелен Плакроуз, математик Джеймс Линдсей и философ Питер Богоссян поняли, что наука уже не та, что была раньше. По их мнению, современные учёные вместо поиска истины идут на поводу у толпы и исследуют надуманные общественные проблемы, связанные с расовой, половой и сексуальной "идентичностью" человека.

Мы начали публиковать "научные" статьи на самые нелепые темы в журналах, посвящённых "политикам идентичности" и прочим "культурологическим исследованиям" с феминистским уклоном, чтобы показать думающим людям, насколько далеко зашло это безумие Авторы исследования

Методы

За год авторы научного пранка написали двадцать статей. Семь из них вышли в рецензируемых журналах, ещё семь находились на стадии рассмотрения, когда троица раскрыла карты. Плакроуз, Линдсей и Богоссян использовали метод рефлексивной этнографии — погружались в псевдонаучную среду, чтобы заговорить с её адептами на их языке.

Каждая статья начиналась с какого-нибудь абсурдного предположения. Затем бредовая теория подкреплялась ссылками на серьёзную литературу. Это не имело никакого отношения к науке. И мы это понимали. В отличие от тех, кто верил во всю эту чушь Авторы исследования

Примеры

Чтобы раз и навсегда покончить с изнасилованиями, мужчин следует тренировать как собак "Human reactions to rape culture and queer performativity at urban dog parks in Portland, Oregon" ( Gender, Place, and Culture )

Когда мужчина мастурбирует, фантазируя о конкретной женщине без её согласия, он, по сути, совершает над ней сексуальное насилие Defining Metasexual Violence of Objectification Through Nonconsensual Masturbation ( Sociological Theory )

Сверхмощный искусственный интеллект представляет угрозу для человечества, потому что он будет создан мужчинами-империалистами "Super-Frankenstein and the Masculine Imaginary: Feminist Epistemology and Superintelligent Artificial Intelligence Safety Research" ( Feminist Theory )

Навязанные культурные нормы заставляют общество отдавать предпочтение мышцам, а не жиру. Жиробилдинг имеет право на существование "Who Are They to Judge?: Overcoming Anthropometry and a Framework for Fat Bodybuilding" ( Fat Studies )

Астрологию следует считать частью астрономии, чтобы снять с последней клеймо сексистской науки "Stars, Planets, and Gender: A Framework for a Feminist Astronomy" ( Women’s Studies International Forum )

Мужчины редко используют анальные секс-игрушки из страха прослыть геем (гомоистерия) или транссексуалом (трансфобия) "Going in Through the Back Door: Challenging Straight Male Homohysteria and Transphobia through Receptive Penetrative Sex Toy Use" ( Sexuality & Culture )

Мужчинам нравится ходить в бары с привлекательными полураздетыми официантками из-за ощущения "аутентичной маскулинности" "Themes of Objectification, Sexual Conquest, Male Control, and Masculine Toughness in a Sexually Objectifying Restaurant" ( Sex Roles )

Итоги

По окончании своего эксперимента исследователи пришли к выводу, что для написания статьи в "социологический" журнал не нужно быть семи пядей во лбу. Слагаемые успеха — "животрепещущая" феминистская тема, приправленная абсурдными идеями, и модная терминология ("гендер", "маскулинность", "угнетение"). В совершенстве овладеть техникой создания подобных материалов может любой желающий, и подвоха не заметит ни один "специалист".

Зачем мы всё это затеяли? Потому что мы расисты, сексисты, женоненавистники, гомофобы, трансфобы, антропоцентрики. А ещё белые мужчины (и одна женщина) с правыми взглядами, занимающие привилегированное положение в обществе Авторы исследования

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