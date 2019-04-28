Планета Нибиру: шумерская сказка или вселенская катастрофа?

Господа уфологи, конспирологи, астрологи и чародеи! Во-первых, спасибо. Если бы не вы, мы бы даже не подозревали о том, что мы все умрём. А теперь благодаря вам нам об этом каждый день и каждую ночь напоминают: уже и над Крымом "жителей" страшной и ужасной планеты Нибиру засняли, и из-за диска Луны что-то подозрительное виднелось. А с другой стороны, приятно, знаете, пообщаться с образованными людьми. Вот так начитаешься, перепугаешься — и загуглишь, кто же были эти шумеры, которым мы обязаны таким потоком новостей про грядущий Апокалипсис. Всё-таки день проходит не зря. И действительно, как-то немного не по себе становится.

Дело в том, что народ был уж очень загадочный. Известно, что жили за тысячелетия до нашей эры где-то в долине Тигра и Евфрата, это на юге современного Ирака. А вот откуда взялись — самый настоящий научный, "шумерский" вопрос.

Да ещё и язык их настолько не похож ни на какой другой, что лингвисты поместили его в отдельную "каспийскую" семью в полном одиночестве.

Шумеры, как пишут историки, обладали просто поразительными познаниями: проводили сложные медицинские операции, придумали систему орошения своих полей, писали математические формулы, да что там: даже самая первая письменность на Земле — шумерская.

А ещё они активно вели астрономические наблюдения. Например, знали о существовании Плутона, правда, считали его спутником Сатурна. Да и вообще, понимали, что планеты вращаются вокруг Солнца. Занятно в этом смысле рассмотреть древнюю табличку, хранящуюся в Берлинском музее: на ней за тысячи лет до рождения Коперника и других светил науки изобразили (в центре!) Солнце, а вокруг него — добрую дюжину планет разных размеров.

И мы, наконец, подходим к самому интересному. В некоторых шумерских текстах, описывающих их представления о Вселенной, упоминается та самая Нибиру, что в переводе означает что-то вроде "пересекающая" или "место пересечения".

А сейчас пора обозначить ещё кое-что. В шумерских мифах фигурируют ануннаки. В переводе — внимание — "пятьдесят сошедших с небес". То есть это такие высшие существа, которые якобы всему их научили.

И всё это долгие века считали всего лишь красивыми и захватывающими легендами. И вдруг в 1970-е годы откуда ни возьмись — Захария Ситчин, американский писатель, который родился в Азербайджане и вырос в Палестине. Он изучил древние языки, историю и археологию, сопоставил всё изложенное шумерами — и потряс мир сенсационным предположением: Нибиру — "двенадцатая планета" Солнечной системы, ануннаки — её жители, и именно они создали человечество на Земле.

По его словам, Нибиру вращается вокруг нашего светила по настолько вытянутой орбите, что один оборот совершает за 3600 лет. И когда приближается к Земле, то пролетает где-то между Марсом и Юпитером.

Астрономы в ответ только хмурятся: вообще-то, говорят они, через пару оборотов орбита неизбежно стала бы меньше.

Но главное не это, а то, что именно Ситчин вдохновил одарённых воображением землян на создание множества теорий, которые строгая наука величает не иначе как маргинальными: что всё очень плохо, что Нибиру своим притяжением натворит бед, и вообще нам недолго осталось, и так далее.

Вот такие дела. Те, кто за науку, только вздыхают и отрицательно качают головой. А простым смертным остаётся только на ануннаков надеяться: ну если они нас создали, так не могут же вот так бросить.