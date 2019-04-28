Планета Нибиру: шумерская сказка или вселенская катастрофа?
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Дело в том, что народ был уж очень загадочный. Известно, что жили за тысячелетия до нашей эры где-то в долине Тигра и Евфрата, это на юге современного Ирака. А вот откуда взялись — самый настоящий научный, "шумерский" вопрос.
Да ещё и язык их настолько не похож ни на какой другой, что лингвисты поместили его в отдельную "каспийскую" семью в полном одиночестве.
Шумеры, как пишут историки, обладали просто поразительными познаниями: проводили сложные медицинские операции, придумали систему орошения своих полей, писали математические формулы, да что там: даже самая первая письменность на Земле — шумерская.
А ещё они активно вели астрономические наблюдения. Например, знали о существовании Плутона, правда, считали его спутником Сатурна. Да и вообще, понимали, что планеты вращаются вокруг Солнца. Занятно в этом смысле рассмотреть древнюю табличку, хранящуюся в Берлинском музее: на ней за тысячи лет до рождения Коперника и других светил науки изобразили (в центре!) Солнце, а вокруг него — добрую дюжину планет разных размеров.
И мы, наконец, подходим к самому интересному. В некоторых шумерских текстах, описывающих их представления о Вселенной, упоминается та самая Нибиру, что в переводе означает что-то вроде "пересекающая" или "место пересечения".
А сейчас пора обозначить ещё кое-что. В шумерских мифах фигурируют ануннаки. В переводе — внимание — "пятьдесят сошедших с небес". То есть это такие высшие существа, которые якобы всему их научили.
И всё это долгие века считали всего лишь красивыми и захватывающими легендами. И вдруг в 1970-е годы откуда ни возьмись — Захария Ситчин, американский писатель, который родился в Азербайджане и вырос в Палестине. Он изучил древние языки, историю и археологию, сопоставил всё изложенное шумерами — и потряс мир сенсационным предположением: Нибиру — "двенадцатая планета" Солнечной системы, ануннаки — её жители, и именно они создали человечество на Земле.
По его словам, Нибиру вращается вокруг нашего светила по настолько вытянутой орбите, что один оборот совершает за 3600 лет. И когда приближается к Земле, то пролетает где-то между Марсом и Юпитером.
Астрономы в ответ только хмурятся: вообще-то, говорят они, через пару оборотов орбита неизбежно стала бы меньше.
Но главное не это, а то, что именно Ситчин вдохновил одарённых воображением землян на создание множества теорий, которые строгая наука величает не иначе как маргинальными: что всё очень плохо, что Нибиру своим притяжением натворит бед, и вообще нам недолго осталось, и так далее.
Вот такие дела. Те, кто за науку, только вздыхают и отрицательно качают головой. А простым смертным остаётся только на ануннаков надеяться: ну если они нас создали, так не могут же вот так бросить.
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