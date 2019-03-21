"Гонка за лидером". Лидер talk с Николаем Соболевым и Марией Рыбаковой

Правда ли, что конкурс "Лидеры России" дарит участникам путёвку сообщество лидеров, определяющее будущее страны? Точно ли в нём всё зависит только от тебя? Можно ли прийти на конкурс молодым управленцем, а уйти — заместителем министра или главой региона? Разбираемся вместе с гостями — заместителем министра экономического развития РФ Ильёй Торосовым и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Уже догадались, почему именно с ними?
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