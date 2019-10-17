"Гонка за лидером" с Николаем Соболевым. Конкурс "Лидеры России"

Стать губернатором, открыть своё дело, выйти на новый виток реализации творческого потенциала и управленческих навыков — всё это можно сделать благодаря участию в конкурсе "Лидеры России".

Победители, наставники и организаторы конкурса делятся своим опытом, рассказывают о деталях отбора и дают советы тем, кто хочет принять участие и победить.

"Лидеры России" — флагманский проект открытой платформы "Россия — страна возможностей" и одноимённой автономной некоммерческой организации. Его третий сезон стартовал 4 октября, а продлится онлайн-регистрация до 27 октября включительно. В третьем сезоне в дополнение к основному конкурсу молодые управленцы смогут проверить свои силы в таких сферах, как здравоохранение, наука, финансы и технологии.

Напомним, что один из недавних выпусков "лидер talk" был посвящён молодёжным форумам. "Машук", "Таврида", "Территория смыслов" — это лишь небольшая часть тех площадок, где молодые ребята могут реализовать свои идеи и задумки, а также получить гранты на свои проекты. Пропустили? Смотрите здесь.