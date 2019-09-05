Корона раздора. Как выжить двум лидерам в семье

Если любить, то королеву! Лайф пообщался с психологами и узнал, что делать, если в семье два главных человека делят трон.

В современном мире редкая семейная лодка проплывает огромный океан жизни. А что делать, если за рулем — пара командиров?

Психологи выделяют три типа семей с лидерством между супругами: традиционная патриархальная, где муж — главный, нетрадиционная матриархальная, или "суперфеминистская", где верховодит жена, и современная эгалитарная, в которой оба супруга — лидеры.

Для многих семей вопрос лидерства стоит остро. Иногда подчинённый партнёр не желает отдавать пальму первенства, поскольку считает, что это его унизит. Некоторые идут на компромисс: признают супруга главным, но отказываются признавать его ведущую роль.

Это может проявляться открыто, а может протекать в скрытой форме, когда на поверхности отношений проблемы будто бы и нет, но на самом деле каждый из супругов стремится взять верх. Согласно исследованию, такой тип выбирают молодые пары.

Распознать лидера в паре довольно легко. Такой человек всегда стремится к чему-то новому, он фонтанирует идеями, воодушевлен своими планами. Ему сложно стоять на месте — нужно всё время что-то менять и развивать.

Как жить дружно

По словам психолога Елены Новиковой, схема гармоничного взаимодействия в любой семье всегда одна — давать свободу другому человеку быть тем, кто он есть.

— Семейный союз создан для того, чтобы люди в паре помогали друг другу расти и развиваться, поддерживали друг друга, вдохновляли и помогали, — говорит Елена Новикова. — Этот союз не создан для того, чтобы ограничивать свободу каждого. Именно ограничение свободы ведёт к такому большому количеству разводов.

Семейный адвокат Юлия Вербицкая рассказывает, что для семей формата "два лидера" идеально подходит брачный контракт, отражающий условия и договорённости "на берегу".

— Отношения на доверии также могут быть, но отсутствие определённости для лидеров, как правило, некомфортно. Поэтому каждый будет стараться расставить точки над i, — говорит адвокат.

По её словам, хоть Семейный кодекс РФ подразумевает наличие двух лидеров в семье: вся собственность — общая, решения — общие, но на деле ситуация немного иная.

— Обычно супруга представляет собой "слабую" сторону союза и рассчитывает на снисхождение. Итог плачевен: в случае конфликта такой супруге довольно сложно защитить себя, в том числе в суде, — рассказывает Вербицкая. — Напротив, наличие двух лидеров дает более высокую гарантию решения миром любых вопросов, в том числе сложных семейных.

Если никак не ужиться

Как говорит психолог Елена Новикова, в таком случае каждый из супругов должен описать свои стратегические цели. После необходимо решить, помогает ли союз выполнению самых важных жизненных планов.

— Если помогает, то стоит жить дальше, — отмечает она. — Если мешает, то искать другого партнера, глобальные цели которого совпадут с вашими.

По мнению семейного психолога Светланы Бояриновой, люди не могут ужиться в тех случаях, когда они самоутверждаются за счёт супруга и один из партнеров считает, что его мнение единственно верное. Если пара не решает свои проблемы, то получается невротический брак, где прежние влюблённые ругают друг друга, на чём свет стоит.

— Степень накала страстей зависит от психики людей и семей, в которых они выросли. Если родители решали вопросы битьем друг друга сковородками, то соответственно будет и в новой семье, — говорит Светлана Бояринова. — Но деспоты и тираны — это не лидеры, а глубоко несчастные люди, которые вымещают свою злобу на других. Лидеры — это устойчивые, уверенные в себе люди, им не нужно на ком-то самоутверждаться.

Как рассказал психиатр-криминалист Михаил Виноградов, недавно раскрытое уголовное дело ярко иллюстрирует отношения, в которых не могут ужиться два лидера.

В семейной паре, где оба супруга яркие лидеры, жене хотелось превосходить мужа. Она желала полностью владеть общим бизнесом. Супруга пошла кардинальным путем и решила заказать убийство мужа. О её намерениях узнали сотрудники отдела полиции по предупреждению заказных убийств. Они свели женщину с псевдокиллерами. Супруга жертвы и сотрудник полиции обговорили все условия и оплату. Требованием жены было собственными глазами увидеть труп мужа. Оказалось, что это условие выполнить не так легко.

— Несчастный муж никак не хотел верить, что любимая жена решила его убить, — рассказал Михаил Виноградов. — Но сотрудники отдела уговорили мужчину полежать в неестественной позе на асфальте в луже крови.

Антикиллер провел коварную жену мимо "трупа её мужа", вокруг которого якобы работала полиция. Женщина, убедившись, что супруг скорее мёртв, вынула запечатанный конверт и протянула его псевдокиллеру. Сотрудник полиции сказал, что хочет видеть содержимое конверта. Женщина с раздражением открыла конверт, полный долларами, со словами: "Это то, что я вам обещала за убийство мужа". В этот момент её арестовали.

— Сейчас причины таких историй двух лидеров — деньги. Если раньше они вспыхивали на почве любовной страсти, то теперь это редкость — говорит криминалист. — При разводе нужно делить имущество, бизнес, а если человек пропал, то деньги остаются на месте. Поэтому происходят не семейные разводы, а убийства.

Известные пары лидеров

По мнению адвоката, примеров известных семейных пар, в которых оба супруга — лидеры, достаточно много.

Алишер Усманов и Ирина Виннер — несмотря на традиционно-восточный уклад семьи, каждый из супругов склонен помогать второму и участвовать в разрешении его задач. Женская мудрость Виннер дополняет импульсивность Усманова. Вместе супруги представляют собой революционную пару. Из политиков — Дмитрий и Светлана Медведевы. Относительно мягкий и дипломатичный премьер прекрасно сочетается с волевой и целеустремленной Светланой Владимировной.

Как рассказал психолог-типолог Сергей Симаков, яркий пример звёздной лидерской пары — Александр Цекало и Лолита, хотя они в разводе. Тип Цекало называется в типологии "администратор". Он похож на Штирлица. Рациональный, всегда совершающий "правильные" действия, использует проверенные методы, всё доводит до конца. Тип Лолиты — "коммуникатор". Она использует неординарные подходы, сможет подобрать ключ к любому человеку, очаровать, видит все возможности мира. Сочетание таких лидеров — "администратора" и "коммуникатора" — хорошо для работы. Их рабочие отношения даже активируют лидерские качества. Разрушить отношения могут привычные занудные объяснения "администратора", которые раздражают "коммуникатора". А когда "коммуникатор" начинает торопить, подгонять медленного, рассудительного "администратора", он начинает выходить из себя.

— Большой плюс: человек, принимающий решения, несёт и ответственность за их последствия. Это важно и в личной, и в публичной жизни, — говорит Юлия Вербицкая. — К сожалению, принятие лидерами двух противоречащих друг другу решений может привести к конфликту, но если в паре слышат голос разума, то им довольно легко договориться между собой.