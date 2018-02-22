Линдси Лохан впервые появилась на публике в хиджабе

Последние годы Линдси Лохан то и дело попадала в скандальные ситуации, находясь то в алкогольном, то в наркотическом опьянении. Но на прошедшей Неделе моды в Лондоне актриса появилась в скромном одеянии, надев на голову чёрный хиджаб.

Публикация от Headliner (@rfs.headliner) Фев 20, 2018 в 9:50 PST

После показа актриса поболтала с представителем косметического бренда, который выпускает косметику для мусульманок, и рассказала ему, что пользуется только халяльной косметикой. Знаменитость охотно позировала на фото с фанатами и принимала подарки от бьюти-брендов, после чего удалилась.

Публикация от Kosmo! Online | Akaun Rasmi (@kosmo_online) Фев 20, 2018 в 8:00 PST

На вопросы о смене религии актриса отвечать отказалась, пишет New York Post. Напомним, что в 2015 году Лохан призналась, что начала изучать Коран. В прошлом году её поклонники заметили, что звезда удалила все записи из своего "инстаграма", оставив вместо них два слова — "Алейкум салам". Но тогда мать актрисы опровергла слухи о принятии ислама, объяснив это тем, что Линдси захотела отдохнуть от публичности и пересмотреть свою жизнь.