Линдси Лохан начала новую жизнь с трезвости, медитации и уроков русского языка

Скандально известная актриса сбежала в Арабские Эмираты, чтобы порвать с прошлым и перезапустить карьеру.

Линдси Лохан живёт в Дубае, вдали от голливудской суеты и папарацци. И, судя по всему, уединение пошло ей на пользу. Актриса, давно заслужившая репутацию "ходячего скандала", собирается перезапустить свою карьеру. В неё вновь поверили и глянцевые издания: недавно звезда в образах диснеевских принцесс появилась на страницах модного журнала Paper. "Линдси изменилась. Она уже совсем не та, что была раньше", — утверждает источник, близкий к знаменитости.

В ближайшее время Лохан собирается вернуться в медиапространство со своим новым проектом — реалити-шоу Lindsay Lohan's Beach Club на канале MTV. Съёмки будут проходить на одном из курортов греческого острова Миконос. Именно здесь в 2016 году папарацци засняли потасовку актрисы с бойфрендом Егором Тарабасовым. Теперь это место принадлежит ей.

В какой-то момент я поняла, что пора брать ситуацию под контроль. Вот почему я вернулась на этот пляж. Я дала себе слово, что он станет моим Линдси Лохан

Лохан переехала в Дубай в 2015 году. Здесь она наконец обрела тихую гавань, в которой так отчаянно нуждалась. В ОАЭ нет назойливых папарацци и запрещены наркотики. К тому же жара отбивает охоту закурить, отмечает Линдси.

Дубай просто создан для здорового образа жизни. Он заставляет вас мыслить позитивно. В этом его отличие от Нью-Йорка, который никогда не спит Линдси Лохан

Вместо прожигания жизни на вечеринках актриса теперь медитирует дважды в день, готовит для семьи и друзей, изучает языки (французский и русский) и занимается кайтсёрфингом. Работы тоже хватает. Лохан управляет собственным косметическим брендом, развивает онлайн-проект юридической консультации и снимается во втором сезоне британского сериала "По болезни".

На своём курорте я хочу создать идеальную атмосферу для семей с детьми. Там будет весело и безопасно. И никаких папарацци Линдси Лохан

Линдси Лохан неоднократно становилась героиней громких скандалов. В 2006 году она пришла на церемонию вручения премии детского канала Nickelodeon без нижнего белья. В 2007-м впервые угодила в реабилитационную клинику для наркозависимых, где впоследствии регулярно проходила лечение. Актриса в общей сложности более 20 раз представала перед судом за различные нарушения закона.

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