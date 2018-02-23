Так умер или уснул. Пять мифов о Гоголе

Что ещё сжёг писатель помимо "Мёртвых душ", куда пропал его череп во время эксгумации и кто помогал родиться легендам.

— Лестницу… Давит. Не тревожьте меня, ради Бога! — такими были последние слова автора "Вия" и "Ревизора", самого мистического классика русской литературы — Николая Гоголя.

Он скончался в доме графа Александра Толстого утром 21 февраля 1852 года (по старому стилю). Даже после смерти писателя преследовала мистика, а в народе появилось множество вопросов, связанных и с его жизнью, и с его смертью.

В безумии уничтожил второй том "Мёртвых душ"

За несколько дней до своей смерти Гоголь сжёг второй том "Мёртвых душ". По распространённой версии, он сказал друзьям, что сделал это в беспамятстве и "из-за злых духов".

Есть и куда более прозаичная версия такого действия. Во втором томе, как уверяют исследователи, речь шла о том, как Чичиков занимается подделкой завещания. Сюжет был навеян делом калужского губернатора, по которому шло следствие в 1849 году.

Гоголь тогда довольно тесно общался с фрейлиной императорского двора, а позже женой чиновника Министерства иностранных дел Александрой Смирновой-Россет. К моменту их знакомства муж Смирновой-Россет был калужским губернатором. В 1849 году предводитель уездного дворянства Иван Ершов подал жалобу на супруга гоголевской приятельницы. Якобы отец предводителя отписал своё имение незаконнорождённой дочери Софье, которая вышла замуж за родственника губернатора. В ходе расследования оказалось, что сам Смирнов никакого отношения к этому не имеет. Но его всё равно отстранили от должности.

О своих переживаниях Смирнова-Россет сообщала Гоголю. Исследователи не исключают, что именно это стало причиной, по которой второй том "Мёртвых душ" никто не увидел. К слову, изначально он задумывался как трилогия.

Это не единственное произведение, уничтоженное писателем. Просто история с "Мёртвыми душами" стала наиболее известна. На самом деле первым сожжённым произведением стала поэма "Ганц Кюхельгартен", написанная в 1827 году. К тому моменту студент академии Гоголь писал под псевдонимом В. Алов.

Поэму опубликовали, и на неё написали несколько язвительных отзывов. Такого Гоголь не смог простить: он выкупил вместе со своим слугой все доступные экземпляры, а после сжёг их в камине. Однако несколько копий издания всё же сохранилось, и сейчас эти экземпляры являются большой ценностью.

Гоголь не хотел жениться

Писатель не имел ничего против семейных уз и брака. Он даже пытался, как минимум один раз в жизни, сделать предложение. В начале 1840-х писатель познакомился с Анной Виельгорской и её семьёй в Петербурге. Они оценили талант писателя, а он не на шутку влюбился.

— Кажется, она единственная женщина, в которую влюблён Гоголь, — писал Владимир Соллогуб.

Николай и Анна много общались, переписывались о литературе, "вопросах бытия", а порой и просто сплетничали.

— Я всё о вас думаю и провожаю мысленно по вашей дороге, стараясь вообразить себе, какая у вас теперь физиономия, куда вы смотрите, что думаете, — вот такие письма отправляла Гоголю Анна во время заграничных поездок.

По семейному преданию Виельгорских, писатель отважился сделать предложение Анне в конце 1840-х. Но для начала было необходимо поговорить с родственниками девушки. А они, всячески подчёркивая своё уважение к его таланту, согласия не дали.

Был колдуном

Ещё один распространённый миф — Николай Васильевич якобы был мистиком, общался с загробным миром и так далее. К сожалению, всё гораздо банальнее.

Психиатр Владимир Чиж утверждает, что у писателя были галлюцинации. Причём как слуховые, так и зрительные.

— Мы никогда не добудем бесспорных доказательств, но вся картина его болезни не вмещается в рамки периодической меланхолии, болезнь его очень сложна, и, по всей вероятности, одним из её симптомов были обманы чувств (галлюцинации), — отметил медик.

Современники также отмечали его резкие перемены настроения. К примеру, писатель мог обидеться на хозяина дома, так как ему якобы не долили чай. И молча уйти. А в дороге, напротив, резко оставлял все свои "перемены", по обыкновению был спокоен и весел.

Гоголь не умер, а заснул летаргическим сном

Один из самых распространённых мифов — писатель был в летаргическом сне, когда его похоронили. А потом, во время эксгумации, обнаружили, что гроб был расцарапан изнутри.

Писатель, особенно в последние годы жизни, был подвержен обморочным состояниям. Он очень боялся, что его похоронят заживо.

О том, что дубовый гроб Гоголя якобы был в прекрасном состоянии во время эксгумации (через 79 лет после похорон), писал Владимир Лидин. Ему же принадлежит фраза о якобы расцарапанной изнутри обивке.

— Рассказы Лидина были неправдивы и противоречивы. Именно он утверждал, что дубовый гроб писателя хорошо сохранился, обивка гроба изнутри была изорвана и исцарапана, в гробу лежал скелет, неестественно скрученный, с повёрнутым набок черепом, — отметил в своей статье "Тайна смерти Гоголя" доцент Пермской медакадемии Михаил Давидов.

Историки и литераторы поставили под сомнение то, что за 79 лет внутренняя обивка гроба не сгнила. И непонятно, как определялась "скрученность" уже давно разложившегося тела. Кроме того, скульптор Николай Рамазанов, который снимал посмертную маску с Гоголя, обратил внимание на трупные изменения лица и начало процесса разложения тканей. К тому же снятие посмертной маски с живого человека невозможно в принципе, поэтому скульптор лично несколько раз проверил, точно ли мёртв писатель.

Череп пропал

Изначально Гоголя похоронили на кладбище Свято-Данилова монастыря в Москве. Однако в 1931 году было принято решение о его перезахоронении на Новодевичьем кладбище. Такое решение было принято в связи с постановлением властей города о закрытии монастыря.

Писатель Владимир Лидин, благодаря которому появился миф о летаргическом сне Гоголя, запустил и вторую легенду: якобы в могиле не обнаружили черепа.

— При начале вскрытия могилы, на малой глубине, значительно выше склепа с замурованным гробом, был обнаружен череп, но археологи признали его принадлежавшим молодому человеку, — написал Лидин в своих воспоминаниях.

Легенда разрослась до такой степени, что последней её версией стала, что Гоголя в гробу не нашли вообще. Однако писатель Юрий Алёхин в середине 1980‑х годов проводил собственное расследование, во время которого поговорил с Лидиным. И последний сказал, что на самом деле череп был на месте, просто повёрнут набок. А эта версия объясняется тем, что гроб могли неаккуратно спустить в могилу. И никакой мистики.