На видео попало, как девушке чудом удалось избежать смерти в неисправном лифте

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Гиф © LiveLeak

Не зря столько фильмов ужасов используют страх людей перед лифтами. Неизвестной официантке из Китая не повезло на себе ощутить, что чувствуют персонажи таких фильмов, оказавшись в страшной опасности.

Недавно в Сеть попала запись с камеры видеонаблюдения, предположительно, из гостиницы. На нём две женщины стоят в лифте и ждут, когда он поедет вверх. Но лифт по какой-то причине не двигается, и одна из женщин, с блюдом в руках, решает проверить, в чём причина, пишет Metro.

Девушка пытается выйти из лифта, когда тот приходит в движение, не закрыв двери. Чтобы не попасть в кошмарную ситуацию, смелая китаянка, игнорируя крики своей испуганной попутчицы, вылетает на этаж. Судя по грохоту, блюдо официантке удержать не удалось, но здесь её никто за это не осудит.

<p>Гиф © <a href="https://www.liveleak.com/view?t=C9xdp_1567057726" target="_blank">LiveLeak</a></p>

Инцидент произошёл ещё 11 августа, но видео появилось только сейчас. К сожалению, СМИ неизвестно, предприняла ли администрация здания какие-либо шаги по устранению опасной неисправности лифта.

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