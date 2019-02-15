Стоп-толстяк. Как власти разных стран борются с ожирением

Роспотребнадзор обсуждает опыт Японии, где людей штрафуют за лишние сантиметры в талии. Возможно, опыт других стран по борьбе с лишним весом граждан будут использовать и в России.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 2,8 миллиона человек ежегодно умирают из-за лишнего веса и ожирения. Особенно проблема распространена в странах с низким и средним уровнем дохода, к которым относится Россия.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ведомстве сейчас занимаются изучением опыта других стран в борьбе с ожирением. В качестве примера Попова назвала Японию, где мужчинам и женщинам каждый год на предприятиях замеряют талии и в случае превышения объёма могут оштрафовать компанию. Для этого в Японии принят соответствующий закон.

— Согласно закону, каждый гражданин Японии в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год, — заявила в интервью РИА "Новости" Анна Попова.

Со слов главы Роспотребнадзора, у мужчин талия не должна превышать 90 сантиметров, а женщин — 80 сантиметров.

— Штрафы — это не метод, людей нужно учить и объяснять им, почему объём талии — это важно, — считает диетолог Маргарита Королёва. — Обнять всех одной сантиметровой лентой легко, но вряд ли будет быстрый результат.

По мнению диетолога, если окружность талии российской женщины больше 80 сантиметров, у неё уже формируется ожирение. Если на сантиметровой ленте превышена цифра 86 — это очевидные проблемы с обменом веществ, которые повышают риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

— Окружность талии для мужчин в соответствии с нормой должна быть не более 92 сантиметров. Если обхват превышает 102 сантиметра — это ожирение, — добавляет Маргарита Королёва.

А адвокат Людмила Айвар считает введение штрафных санкций за лишние сантиметры в талии нарушением прав человека. Она отмечает, что в Конституции РФ сказано, что все люди в нашем государстве равны — независимо от национальности, вероисповедания и внешности.

— Давайте будем учитывать уровень жизни в нашей стране: у многих людей нет финансовой возможности часто покупать мясо, рыбу, птицу, даже разнообразные овощи, поэтому они едят макароны и картошку. Им некогда думать про фитнес-клубы или какие-то сантиметры, им нужно заботиться о том, как прокормить детей, — говорит Людмила Айвар.

Япония Объём талии регламентирован законом: мужчины — 90 см, женщины — 80 см. За превышение нормы возможен штраф. Фото: © Flickr/Jayarc

В 2008 году был принят Закон Метабо, в котором прописан максимальный объём талии японских мужчин и женщин. Каждый год жители страны измеряют свою талию. Если норма превышена, их в обязательном порядке направляют к диетологам, которые предписывают комплекс мер для похудения. Местные власти могут наложить штраф на человека с лишним весом, но прецедентов пока не было.

Новая Зеландия Индекс массы тела не должен превышать 35, иначе миграционная служба не даст гражданство. Фото: © Flickr/aprizosia

Иммиграционная служба Новой Зеландии требует от претендентов на гражданство этой страны пройти медосмотр. И если индекс массы тела человека будет превышать 35, новозеландское гражданство он не получит. Такие меры были приняты для сокращения расходов на здравоохранение: желающих жить в Новой Зеландии много, а денег на их здоровье не хватает.

ОАЭ За каждый сброшенный килограмм — два грамма золота. И дополнительные соревнования для женщин по похудению. Фото: © Flickr/Jake

Правительство ОАЭ проводило конкурс по похудению, где за каждый сброшенный килограмм участник получал два грамма золота. К примеру, в 2013 году 2468 победителей разделили между собой 16,8 кг золота.

Кроме того, в Дубаи открылась спортивная игра Gov Games , в которой сотни женщин худели, чтобы разделить два миллиона дирхамов (36 миллионов 420 тысяч рублей).

Чили В рекламе сладостей и вредных продуктов нет мультяшных персонажей, в школах не продают конфеты и чипсы. Фото: © Flickr/Tomislav

Больше всего от неправильного питания в Чили страдают дети. Поэтому нездоровую пищу чилийцы больше не рекламируют во время детских передач. А если какой-то вредный продукт рекламируется игривым детским голосом, власти могут потребовать заменить озвучку.

Финляндия Прокат велосипедов и мода на ходьбу с палками. Фото: © Flickr/Joao

В 1997 году финская компания Exel изобрела палки, похожие на те, с которыми ездят лыжники, но со специальными наконечниками, которые ударяют по асфальту глухо. При поддержке Правительства Финляндии была проведена мощная рекламная кампания.

Сейчас скандинавская ходьба с палками является одним из самых популярных видов спорта в Финляндии. Кроме того, финское правительство разместило в городах бесплатные точки проката велосипедов. Как результат такой политики — средняя продолжительность жизни в этой стране выросла до 82 лет.