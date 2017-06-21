Лолита Милявская выпустила собственную коллекцию сумок

В полку новоявленных дизайнеров — звёзд шоу-бизнеса прибыло. В продажу в России скоро поступит лимитированная коллекция сумок под брендом певицы Лолиты Милявской. Презентация творений звезды, произведённых совместно с дизайнерской маркой Frija прошла в модном московском караоке-баре "Шансон", принадлежащем известному концертному промоутеру Андрею Неклюдову. Представить сумки Лолита прибыла лично, рассказывая со сцены обо всех их достоинствах.

— Я хотела сделать сумку для обычных российских женщин, чтоб туда можно было положить всё и, что немаловажно, всё быстро найти! — описывала свой дизайнерский дебют Милявская. — Проще говоря, чтоб с ней можно было и в пир, и в мир, и в добрые люди.

Первые экземпляры коллекции разыграли тут же — между присутствующими: Лолита лично вручала аксессуары счастливчикам. В продажу коллекция с названием "Я себя сделала сама" поступит в ближайший месяц, а цены, как уверила Милявская, не будут кусачими — приобрести звёздную сумку будет вполне по силам женщинам со средним достатком.