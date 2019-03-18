Бывший муж Лолиты перед смертью резко похудел на 40 кг

На прошлой неделе стало известно, что экс-супруг Лолиты Милявской Арнольд Спиваковский ушёл из жизни. И один из его друзей предположил, что могло послужить причиной смерти бизнесмена.

Роман яркой и эксцентричной Лолиты Милявской с Арнольдом завязался в конце 1990-х. Он поддержал певицу после разрыва с Александром Цекало. Узнав о смерти бывшего возлюбленного, артистка написала в "Инстаграме" трогательный пост, сказав, что он сыграл главную роль в её жизни.

В 2000-е годы Спиваковский был первым заместителем гендиректора московской гостиницы "Пекин", а также руководил отелями "Космос" и "Интурист". Арнольд скончался в Испании на 52-м году жизни. Что послужило причиной смерти, пока не сообщается. Однако друг бизнесмена, Владимир Зудин, который встречался с ним незадолго до гибели, высказал свои предположения. Он отметил, что Арнольд похудел настолько сильно, что его было не узнать.

Был момент, когда мы не виделись несколько месяцев. После этого я приехал к нему в офис и в первый момент его не узнал. Он очень сильно похудел. Сказал, что скинул килограммов сорок или даже больше. "Ну ты красавец!" — восхитился я Владимир Зудин, друг

По словам Зудина, такое резкое сбрасывание веса не могло не сказаться на здоровье. Кроме того, в 2017 году бизнесмена арестовали во время операции "Олигарх" по подозрению в отмывании денег, пишет "Экспресс-газета". Мужчину тогда освободили до окончания судебного разбирательства. Однако эти обстоятельства тоже могли оказать негативное действие на самочувствие Спиваковского.