Тайна браков Лолиты. Психологи рассказали, что разлучало певицу с мужьями

Личная жизнь эстрадной артистки Лолиты Милявской вновь встревожила её поклонников. В поисках своего единственного звезда прошла путь длиной в пять браков, каждый из которых приказал долго жить. С помощью эксперта по именам Лайф разбирался в возможных причинах недолговечности каждого официального романа певицы.

По мнению специалиста по именам Бориса Хигира, совместимость имён играет важную роль в отношениях мужчины и женщины. Она важна не только в повседневном общении пары, но и в их интимных страстях тоже.

Лолита

Будущая телеведущая Милявская (Горелик) Лолита Марковна родилась 14 ноября 1963 года в городе Мукачево в Закарпатье (УССР). Родители девочки были творческими людьми. Отец девочки, Марк Львович Горелик, был дирижёром и конферансье, а мама, Алла Дмитриевна Никифорова, пела в филармонии и джазовом ансамбле.

Как говорит специалист, опираясь на ту информацию, которую несут в себе отчество, имя и месяц рождения звезды, Лолита по характеру несколько ленива, очень упрямая, вспыльчивая, ревнивая.

— В отношении других людей она очень сочувственная. Певица больше дружит с мужчинами, чем с женщинами, — рассказал специалист по именам Борис Хигир. — Быстро влюбляется в мужчину до их первой ночи любви, а потом быстро охладевает.

Браки

Со своим первым супругом Александром Беляевым Лолита училась на одном курсе института культуры.

Профессор психологии Хигир называет Беляева сексапильным и заводным мужчиной.

— У Лолиты всегда в начале отношений с возлюбленным всё хорошо, но её сложный характер и желание проявлять власть над партнёром заставляли обращаться в бегство её избранников, — говорит профессор.

Специалист по именам считает, что одной из причин неуживчивого характера певицы стало то, что она осенний, ноябрьский знак зодиака, который всегда отличают излишняя эмоциональность, ревнивость и упрямство.

Второго мужа, Виталия Милявского, Хигир охарактеризовал как спокойного, недоверчивого и хитрого мужчину.

— В силу своего характера Лолита давила на него, поэтому он понял, что это не его женщина, и оставил её, — объяснил специалист по именам.

Согласно магии имён и сезонов, Александр Цекало — единственный мужчина, который подходил Лолите.

— Мартовские люди очень ранимые, чувствительные. Она была к нему не очень ласковая, — рассказал Борис Хигир. — Лолита не злопамятна, могла на него накричать и забыть об этом, но Цекало запоминал всё, что было в их отношениях.

— Следующий брак — с Александром Зарубиным — не сложился из-за излишней активности Александра в сексуальных отношениях, — предположил Хигир.

Дмитрий Иванов — родился в зимний месяц. По характеру хитрый и умеет находить выход в сложных ситуациях.

— Он приспособился к Лолите, затем понял, что с ней ему сложно, — рассказал Борис Хигир. — Этот последний муж уже искал себе женщину, которая никуда не ездит и сидит дома.

По исследованиям Бориса Хигира (было обследовано 50 тыс. семей), в браках, где одна половина была рождена весной, а вторая осенью или зимой, разводы составили 78%. Специалист отметил, что в случае певицы возможен лишь один потенциально правильный вариант — если её будущий избранник будет рождён летом. "Если бы её возлюбленный был рождён в июне, июле или августе, то брак был бы крепкий", — сказал он.