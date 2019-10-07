Мужа Лолиты застали с эффектной брюнеткой, в которую он влюбился ещё до развода

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Фото © Super

В июле стало известно, что Лолита Милявская и её 44-летний муж Дмитрий Иванов расстаются после девяти лет брака. Причин пара не называла, хоть и утверждала, что отношения просто сошли на нет.

Сам Дмитрий никак не объяснял внезапный разрыв с известной 55-летней певицей, это за него делала Лолита. Артистка пояснила, что прошла любовь и расстаются супруги мирно. На все вопросы о другой возлюбленной певица отвечала отрицательно, но затем в конце августа в одном из комментариев в "Инстаграме" призналась, интригуя подписчиков, что Дмитрий уже занят.

<p>Фото © <a href="https://super.ru/a/lolita_ivanov_izmena" target="_blank">Super</a></p>

Но тайна раскрылась, когда на свадьбе друзей, которая проходила в Литве, Дмитрий появился под руку с красивой женщиной. Его знакомые подтвердили, что это новая пассия мужа Лолиты. Оказалось, что имя её Ольга Кулиева и родом она из Белоруссии. Ольга занимается косметологией и даже открыла собственную клинику по инъекционной медицине, пишет Super.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/kleolya11/?tn-str=k%2AF" target="_blank">Olga Kulieva / Ольга Кулиева</a></p>

Женщина любит стихи и публикует своё сочинительство на страничках в соцсетях. Также Ольга знает английский язык и даже записала несколько видео для YouTube-канала The Daily Locker Room. Разносторонние интересы и хорошая работа помогают женщине неплохо зарабатывать, что только на руку Дмитрию. Ведь раньше, по словам знакомых мужчины, ему помогала материально Лолита, а теперь настал черёд Ольги.

Лолита призналась, как ей на самом деле мучительно больно из-за развода с мужем

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