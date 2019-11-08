Лолита призналась, что у неё на горизонте появился новый молодой ухажёр

Летом этого года Лолита пыталась развестись со своим мужем Дмитрием Ивановым, раскрывая на всю страну печальные подробности расставания. Тренер по сквошу в прекрасной физической форме нашёл на стороне более молодую и подтянутую бизнесвумен, а тут ещё Лолита надумала худеть и заниматься спортом. Фанаты сразу решили, что картина ясна, но, как оказалось, поспешили с выводами, пишет Starhit.
Я худею не для того, чтобы кому-то чего-то доказать, тем более посторонним для меня людям. <...> Сейчас в моей жизни нет раздражителя, никто не пьёт мою энергию, я стала спокойной. Плюс за мной начал ухаживать приятный молодой человек
Лолита Милявская
Действительно, артистка в последнее время серьёзно занялась собой: стала правильно питаться и заниматься спортом. А плотный концертный график не позволяет расслабиться. Судя по всему, певица решила поскорее оставить в прошлом свои неудавшиеся отношения и нацелиться на новые — с тем самым "приятным молодым человеком".
И хоть поклонники просили подробностей, певица оставила их при себе. Зато с удовольствием рассказала о том, насколько она ошибалась в Дмитрии.
Просто это был не тот мужчина. Я его выгнала, когда внимательно рассмотрела
Лолита Милявская
Сейчас Лолита пытается доказать в суде, что брак был фиктивен и Дмитрий не собирался заводить с ней семью. Сам же мужчина всё отрицает и утверждает, что этого стремления не было как раз у певицы.
Муж Лолиты впервые ответил на обвинения в изменах и его корыстной любви к певице