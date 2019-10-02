Бездомная из России спела в американском метро, и устоять не смог никто — видео

Эмигрантка из России, поразившая очевидцев и пользователей соцсетей своим вокалом, сейчас живёт в Лос-Анджелесе. Правда, на улице — дома у неё нет.

На прошлой неделе в инстаграм-аккаунте полиции Лос-Анджелеса было опубликовано видео. На нём — женщина явно небольшого достатка. Одетая в джинсовую юбку в пол и рубашку, небрежно завязанную на талии, своим исполнением арии из оперы итальянского композитора Джакомо Пуччини она заглушала объявления прибытия поездов. Интернет сразу же влюбился в неё.

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Позже выяснилось, что певицу зовут Эмили Замурка, пишет NBC. Она родилась и выросла в России, но в 24 года переехала в США. Сейчас ей 52, и она бездомная. Эмили не профессиональная певица. Она училась петь, смотря телевизор и подражая оперным исполнителям.

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Раньше Замурка играла на скрипке в торговых центрах. Однако после того, как инструмент стоимостью десять тысяч долларов у неё отобрали и сломали, она не смогла платить за жильё и оказалась на улице, сообщает ABC.

Когда член городского совета Лос-Анджелеса Джо Бускайно услышал итальянское оперное соло, он сразу же пригласил городскую певицу выступить на открытии фестиваля итальянского наследия "Маленькая Италия".

Сейчас Замурка временно живёт в отеле и, должно быть, готовится к новому этапу своей жизни. Неравнодушные запустили кампанию по сбору средств для певицы, и им уже удалось собрать более 50 тысяч долларов из 65 необходимых.

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