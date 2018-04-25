Победители лотереи от "Столото": У входа будут сидеть каменные тигры

На лотерейный выигрыш в пять миллионов рублей семья из Вологодской области строит дом.

Как распорядиться крупным лотерейным выигрышем — вопрос непростой. Возможно, кто-то из победителей вложит всё в своё дело, о котором давно мечтал. Кто-то немедля купит ворох билетов на самолёты во все уголки света. Быть может, кто-то просто спрячет свой "счастливый билет" под подушку и обождёт "до поры до времени". А вот семья Кормашовых из Вологодской области быстро справилась с эйфорией от победы и подошла к делу по-хозяйски.

В марте 2017 года Татьяна и Александр Кормашовы* выиграли 5 000 000 рублей в моментальную лотерею "Быстрее, выше, сильнее!", распространителем которой является ТД "Столото". Отзыв свой семья решила написать "в двух частях". На выигранные деньги победители приобрели автомобиль для старшего сына Дмитрия, а большую часть выигрыша направили на строительство просторного дома для всей семьи.

Счастливый билет моментальной лотереи купил глава семейства Александр. Когда он стёр защитный слой и увидел знак выигрыша — трёх тигров, — от волнения потерял дар речи. "Шутка ли, — улыбается он. — Два сына у меня уже есть, и деревья мы с ними сажали, а вот теперь и "третья мужская составляющая" будет. Вот так билет! Каких-то других мыслей, кроме дома, мне и в голову не пришло!"

— В то утро я проснулась почему-то не в духе, — рассказывает Татьяна Кормашова. — Знаете, бывает, всё валится из рук. Кормлю завтраком ребёнка, малыш капризничает — вдруг муж звонит. Говорит, что стал обладателем пяти миллионов, просто купив билет моментальной лотереи от ТД "Столото". Отзыв мой, конечно, не заставил себя ждать! Я решила, что он меня попросту разыгрывает, причём в самый неподходящий момент, и бросила трубку! Пока сама не увидела билет с этими тиграми, не поверила.

И Александр, и сын Дмитрий по гороскопу Тигры, в доме много картин с изображением этого зверя. Татьяна решила установить фигуры двух тигров в натуральную величину у входа в дом, который семья расширяет и благоустраивает на выигранные в лотерею деньги.

— Это для нас будет и защита, и талисман, и память о самой большой удаче в жизни, — говорит Татьяна.

Сын победителей Дмитрий давно мечтал о мотоцикле, собственно, кто из молодых людей не мечтает оседлать собственную двухколёсную "сотню лошадей". Но отец благоразумно решил, что безопаснее ездить на автомобиле. Теперь Дмитрий — автовладелец. Все мужчины в семье, даже маленький Матвей, превосходно чувствуют себя за рулём. "На автобусные билеты предпочитаем не тратиться", — смеются старшие.

Браку Татьяны и Александра уже 20 лет. Они считают себя удачливыми людьми — все их мечты сбываются. Сначала сбылась мечта о долгожданном сыне, потом — о собственном доме. О крупном лотерейном выигрыше Александр тоже мечтал. Больше того — никогда и не сомневался, что однажды всё-таки вытянет свой счастливый билет!

— У нас вся семья участвует в лотереях, — говорит тёща победителя Нина Николаевна. — Выигрываем понемногу. Но у моего зятя действительно лёгкая рука. Он продолжает покупать лотерейные билеты. Ещё один отзыв на его успех — вслед за ним все его друзья и все родственники тоже потихоньку стали приобретать билеты лотерей. Конечно, это всего лишь игра, но главное ведь — верить в удачу. Вера помогает побеждать, да и не только в лотерее, но и в жизни вообще.