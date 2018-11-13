23-летняя победительница лотереи заплатит парню за свидание 5 млн

В 17 лет Джейн Парк выиграла миллион фунтов стерлингов и стала самой молодой победительницей лотереи в Великобритании. Но если в материальной сфере девушке крупно повезло, то в любовной совсем наоборот. После череды неудач 23-летняя шотландка решила найти бойфренда, создав для этого специальный сайт и пообещав победителю 60 тыс. фунтов (5,2 млн руб.).

После того как девушка разбогатела, она стала сомневаться в мотивах окружающих её людей. В 2016-м она встречалась с финалистом шоу The X Factor Сэмом Каллаханом, но пара рассталась после сообщений о его измене. Отношения с футболистом Джорданом Пигготтом тоже разбили ей сердце, пишет The Sun. Поэтому Джейн решила найти подходящего партнёра весьма странным способом.

Джейн удивительна и может многое дать. Но она снова осталась одна, так как с тех пор, как она выиграла, ей ужасно не везёт источник The Mirror

Теперь девушка сама заранее предлагает деньги. Она запускает веб-сайт, где парни смогут оставлять свои заявки, чтобы побороться за звание её бойфренда и годовое "пособие" в размере 60 тыс. фунтов, на которое победитель сможет в том числе водить Джейн на свидания. Главное требование к потенциальному жениху одно — верность.

Верность для неё — самое главное, и эти деньги — всего лишь маленькая плата источник The Mirror

Процесс поиска возлюбленного будут снимать на видео. Эти материалы используют для создания документального фильма, который появится на экранах в следующем году.