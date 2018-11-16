Победитель лотереи, выигравший $1,5 млрд, уже три недели не приходит за деньгами

Победитель американской лотереи Mega Millions, который выиграл джекпот в размере 1,5 миллиарда долларов, до сих пор неизвестен. Счастливчик из Южной Каролины уже три недели не приходит за своим выигрышем, сообщает Daily Mail.

По условиям лотереи Mega Millions организаторы не знают имени победителя, а он имеет право сохранить свою личность в тайне. Тем не менее счастливчик до сих пор не явился за деньгами. Известно лишь, что выигрышный билет был продан в Симпсонвилле, Южная Каролина, в конце октября.

Согласно правилам, победитель может забрать выигрыш в течение 180 дней — этот срок истечёт 21 апреля. Если до этого момента он не явится за деньгами, то 1,5 миллиарда долларов будут возвращены в казну штатов-участников.

Официальные представители лотереи призывают участника любым путём сообщить о себе, например, оставив подписанный билет в безопасном месте.