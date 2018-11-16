Победитель лотереи, выигравший $1,5 млрд, уже три недели не приходит за деньгами

По условиям лотереи Mega Millions организаторы не знают имени победителя, а он имеет право сохранить свою личность в тайне. Тем не менее счастливчик до сих пор не явился за деньгами. Известно лишь, что выигрышный билет был продан в Симпсонвилле, Южная Каролина, в конце октября.
Согласно правилам, победитель может забрать выигрыш в течение 180 дней — этот срок истечёт 21 апреля. Если до этого момента он не явится за деньгами, то 1,5 миллиарда долларов будут возвращены в казну штатов-участников.
Официальные представители лотереи призывают участника любым путём сообщить о себе, например, оставив подписанный билет в безопасном месте.
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