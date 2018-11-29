Пенсионеры, выигравшие 1,5 млрд в лотерею, рассказали, как поступили с деньгами

87-летний Деннис Банфилд и его 83-летняя жена Ширли из Уинтерборна, Англия, выиграли крупную сумму денег в феврале и стали старейшими победителями лотереи в Великобритании. Но, несмотря на то что супруги обрадовались до слёз, крупная сумма, по словам пары, не вскружила им голову.

Пенсионеры стали обладателями £18 млн (около 1,5 млрд руб.), но не стали покупать особняки, дорогие машины и наслаждаться роскошной жизнью. Они решили распорядиться этой суммой по-другому. Пара переехала в недорогую гостиницу на четыре месяца, чтобы отремонтировать семейный дом. Там супруги, которые женаты уже 60 лет, жили с 1961 года и растили детей. И теперь надеются туда вернуться к Рождеству.

Кроме того, чета Банфилд разделила выигрыш на три части. По чуть более чем шесть миллионов получили их две дочки. Которые, в отличие от родителей, приобрели новое жильё. По словам супругов, они всегда покупали лотерейные билеты с мыслью о том, чтобы помочь своим детям.

Всё, что когда-либо имело значение для нас с Ширли, — чтобы девочки были в порядке. Знать, что они есть, — прекрасное чувство Деннис Банфилд

Супруги рассказали, что немалую часть денег, оставшихся у них после, они отдали на благотворительность. Они помогали в том числе онкологическим центрам, детским больницам, местной общине. По словам британцев, крупный выигрыш их не изменил, если не считать того, что у них появилась возможность помогать другим людям. И немного посетовали, что слишком стары и не могут уже отправиться повидать мир.