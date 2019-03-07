Железнодорожник выиграл в лотерею 216 млн, и вот что с ним стало через 14 лет

Работник железной дороги Бен Вудз в одночасье стал миллионером, когда выиграл в лотерею. Сначала он сорил деньгами, потом начал инвестировать, а в итоге решил вернуться на работу, чтобы подать правильный пример детям.

Бену Вудзу 37 лет. Раньше он работал на железной дороге в своём родном боро Уиррал на северо-западе Англии, но сейчас может позволить себе просто наслаждаться жизнью. В 2005 году Бен выиграл в лотерею 2,5 млн фунтов (216 млн в рублях), и этот момент стал поворотным в его судьбе.

Счастливый билетик Бену купила мама. Когда стало известно, что он сорвал джекпот, семья долго не могла поверить в случившееся. Полное осознание пришло лишь после того, как Бен заполнил свой гараж суперкарами, а поездки на Гавайи превратились для него в рутину. Позже он уволился с работы и, по совету организаторов розыгрыша, инвестировал деньги в бизнес, чтобы получать пассивный доход.

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Через три года Бен встретил свою будущую жену. Сейчас пара воспитывает уже трёх дочерей: в возрасте шести, семи и девяти лет. Бен признаётся, что дети позволили ему в полной мере оценить степень свободы, которую он обрёл после выигрыша.

В детстве отец нечасто проводил со мной время. Он пропадал на работе, чтобы прокормить семью. А у меня появилась возможность ежедневно наблюдать, как растут мои дети, провожать их в школу и забирать домой Бен Вудз

Супруга Бена, в отличие о мужа, решила не увольняться и все эти годы ходила на работу. Бен говорит, что он тоже не собирается бездельничать до конца своих дней. "Дети должны понимать, что на кусок хлеба нельзя заработать, сидя на диване. Это очень важный момент," — говорит многодетный отец.

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