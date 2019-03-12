Участница лотереи купила сразу 30 счастливых билетов, угадав эти четыре числа

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Участница лотереи купила сразу 30 счастливых билетов, угадав эти четыре числа

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Фото: facebook/NBC News

Кто из нас не задумывался о том, что было бы неплохо хоть раз купить счастливый лотерейный билет. Кому-то даже везло. Но удаче жительницы Вирджинии, США, можно только позавидовать.

В феврале счастливица Дебора Браун из Ричмонда доверилась своей интуиции и приобрела 20 билетов Pick 4 по цене $1 на заправочной станции. Причём на всех билетах она увидела одинаковую четырёхзначную комбинацию: 1-0-З-1. Потом подумала немного и докупила ещё 10 с такими же цифрами.

<p>Фото: facebook / <a href="https://www.facebook.com/NBCNews/?hc_ref=ARQLE0azSQDkGJzBWvxsfapDZwG8W35ma90-x74v2WmzwtHH5kgBUT9PirM6VQrvcP4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBQdTyorIORHwADBAGdc5DQADmUWNtrLYbGjx28Rsg9aaTIP8eB8dXPR8P291aOcseAXeufQfF4_ffB-lqDldA6r6IXO2KkD9W5MgQyKYZvUmaqvLLvD_aiSal18shrplHNnir-wNORElTtSodjz9yoU5aS-MWQp2hiPOlLg92Z0QEjvIjmaov7UKn8HTDkNacfQ1YHt6OKwalcyCuJJCf4Jpk35MZoCBUK6pRFu6Ynbj348n_rwQzxwqiKURtLASWSDpGZQiGzEnif_f6efP2pELyMT9NiI3pJgTzDpjmF_EuXNrVjzsXna2PeZdRLdjHNrkCJnMbd64eU_Db1Rv9-xQ&__tn__=kC-R" target="_blank"><strong>NBC News</strong></a></p>

А сейчас стало известно, что удача явно оказалась на стороне смелой и находчивой американки, пишет NBC News. Женщине улыбнулась судьба, и невероятным образом все 30 билетов оказались счастливыми. Каждый принёс ей максимально возможный выигрыш — $5000.

<p>Фото: facebook / Deborah Brown</p>

В итоге Дебора получила $150 тыс. (около 10 млн руб.). "У меня чуть инфаркт не случился!" — заявила удивлённая и обрадованная победительница, когда рассказывала о своём везении. Правда, особых планов на выигрыш у американки пока нет. Но она подумывает о ремонте в доме.

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