Рабочий совершил лучшую ошибку в жизни и выиграл в лотерею 2 млрд

Житель Австралии нечаянно купил два лотерейных билета с одинаковыми номерами и сорвал куш в размере 46 млн австралийских долларов. Теперь он собирается уйти на пенсию и купить новый дом.

Когда организаторы лотереи Oz Lotto позвонили жителю Мельбурна, пожелавшему остаться анонимом, он как раз закончил работу в ночную смену и не поверил своим ушам. Мужчина ошибся, и дважды купил в разных местах одинаковый лотерейный билет. Выигрышными оказались шары с номерами 12, 28, 24, 29, 9, 18 и 25 и два дополнительных — 13 и 31, которые счастливчик тоже угадал, сообщает Daily Mail.

Я отмечаю на билетах одни и те же номера в течение 30 лет. Раньше они не означали для меня ничего особенного, но теперь будут Победитель лотереи

Джекпот лотереи составлял 70 млн австралийских долларов (более 3 млрд рублей). Кроме счастливчика из Мельбурна номера угадал житель Тасмании, но он ещё не получил свой приз.

Самое примечательное в сегодняшнем розыгрыше то, что у нас три счастливых билета, но только два победителя Мэтт Харт, представитель организаторов лотереи

В результате житель Мельбурна получит две трети общего куша — около 2 млрд рублей. Получив деньги, счастливчик подумывает уйти с работы, прикупить новый дом и отправиться в путешествие.