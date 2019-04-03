То, что выглядело как первоапрельская шутка, обернулось выигрышем в 73 млн

Одран Доэрти из Шотландии получил от отца Лиама лотерейный билет. Узнав, что именно он оказался выигрышным, сын не поверил своему счастью — ещё бы, ведь это произошло накануне 1 апреля.

Отец и сын работают вместе на семейной ферме в небольшом городе Леттеркенни. Лиам рассказал, что купил лотерейные билеты для себя и жены Маргарет, а также для 23-летнего сына Одрана. Юноша спешил на вечеринку и не придал этому значения. Но перед выходом он всё-таки решил проверить цифры, сообщает The Sun.

Одран не поверил своим ушам, когда работник магазина сказал, что билет в его руках — выигрышный. Он тут же позвонил отцу и сообщил радостную новость, но Лиам принял это за первоапрельский розыгрыш.

Когда я приехал на вечеринку, где был Одран, он вышел ко мне навстречу, держась за голову, и сказал, что теперь он миллионер. Лиам Доэрти

Одран увлекается сельскохозяйственной техникой, и родители уже примерно понимают, на что он начнёт тратить внезапно свалившееся на него состояние. Его мать Маргарет заявила, что не позволит деньгам вскружить 23-летнему сыну голову. Они собираются решать, на что потратить €1 млн (73 млн в рублях) всей семьёй — благо, среди их родственников два юриста, которые могут дать хороший совет по такому случаю.