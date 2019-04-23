Супруги на ходу купили лотерейный билет и выиграли 9,5 млн, совершив одну ошибку

Майкл Фот из штата Орегон путешествовал со своей женой на машине. Заехав по пути в магазин в Медфорде, они спонтанно решили купить лотерейный билет, и сорвали джекпот.

Майкл собирался купить самый простой лотерейный билет за $2. Кассир уточнил, не хочет ли мужчина доплатить всего $1 за "опцию множителя", но тот не понял вопроса. И кивнул, просто чтобы от него побыстрее отстали с расспросами. Оказалось, что это было лучшее решение в его жизни, сообщает UPI.

Неопытность и спешка обернулась для семьи Фот выигрышем в $150 тыс., что равняется 9,5 млн рублей. Тот самый лишний доллар Майкл заплатил за возможность увеличить выигрыш в три раза. Он мог бы получить $50 тыс., что само по себе неплохо, но в итоге сумма получилась куда приятнее.

Мы с женой взволнованны, воодушевленны и очень счастливы! Наконец-то мы сможем заплатить по всем крупным счетам Майкл Фот

То, что выглядело как первоапрельская шутка, обернулось выигрышем в 73 млн