Двое воров лишились выигрыша в 334 млн, купив лотерейный билет на чужую карту

36-летний Марк Гудрам и 31-летний Джон-Росс Уотсон из Лондона несколько дней празднуют свою победу в лотерее "Камелот". Шампанское льётся рекой, но не факт, что друзья действительно могут позволить себе расточительство.

Стерев защитный слой на скретч-карте, приятели не поверили своим глазам: они выиграли четыре миллиона фунтов стерлингов. В рублях это чуть больше 334 миллионов. Однако, когда они пришли за деньгами к организаторам лотереи, выяснилось, что билет был куплен при помощи чужой дебетовой карты, сообщает The Sun.

Марк и Джон-Росс заявили, что скретч-карту по их просьбе купил загадочный друг Джон, но его фамилию, адрес или номер телефона назвать они не могут. Встретились в магазине, дали ему наличные, он оплатил билет картой...

Учитывая криминальное прошлое парней, этому объяснению поверить ещё сложнее. Марк был осуждён 22 раза и совсем недавно освободился из-под стражи, на счету его приятеля — кража со взломом.

Не удивительно, что организаторы лотереи не спешат выплачивать преступникам деньги. Скорее всего, никакого Джона не существует, а лотерейный билет парни купили при помощи краденой карты: он стоит около 800 рублей, для такой суммы можно использовать бесконтактную оплату и не вводить ПИН-код.