Девушка, выигравшая в лотерею 83 миллиона, спустя пять лет ищет себе работу

Джейн Парк стала самой молодой победительницей лотереи в Британии, выиграв миллион фунтов стерлингов (83,6 миллиона рублей) в семнадцать лет. Но роскошная жизнь тоже имеет свои минусы, которыми молодая шотландка и поспешила поделиться, пишет Lad Bible.

В своём твиттере девушка призналась, что ей очень наскучило целыми днями ничем не заниматься, поэтому она подумывает о работе. Она пошутила, что теперь хорошо разбирается в выпивке, поэтому может рассмотреть вакансии в барах. Её подруга Хлое Хортон в том же тоне заметила, что вместе они будут привлекать новых клиентов — особенно пожилых мужчин.

Джейн ранее признавалась в телешоу, что крупный выигрыш в столь юном возрасте сильно ей навредил: ей стоило аккуратнее обращаться с деньгами и лучше было бы куда-нибудь их вложить. Она потеряла веру в людей, которым зачастую нужна была не сама Джейн, а её деньги. Девушка посоветовала победителям скрывать свою личность от СМИ, ибо это сильно вредит. Но ведущий не оценил её откровений.

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После этого девушка признала, что всё было не так уж плохо. Хоть ей и пришлось платить своему парню, потому что она больше не верила в настоящие отношения. Проще было сразу обозначить границы, чем бояться, что возлюбленному от неё нужны только дорогие подарки.

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