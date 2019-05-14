Парень похвастался, что стал миллионером, выиграв в лотерею, но получил 500 руб.

Если вы думали, что у вас бывали неудачи, то просто посмотрите на этого 32-летнего парня из Манчестера, Англия. Дин Сметерст вот уже шесть лет регулярно покупал билеты, и наконец-то ему повезло! Или, по крайней мере, он так думал.

Счастливую новость Дину сообщила девушка на кассе магазина, прибавив, что выдать сама выигрыш она не может, — нужно обратиться в лотерейную компанию. Это воодушевило парня сверх меры, ведь организатор лотереи вручает призы стоимостью более 50 тыс. фунтов (4,2 млн рублей). Придя домой, Дин тут же поделился радостью с семьёй и всеми друзьями, открыл шампанское и начал планировать своё ближайшее будущее.

Но, как оказалось, рано парень строил планы, ведь в фирме-организаторе ему на следующий день сообщили, что выиграл он три маленьких случайных приза общей стоимостью 6 фунтов (около 500 рублей), которые нужно вслепую вытащить из коробки. Надо ли говорить, что Дин был убит таким поворотом дела? Парень планировал доделать ремонт дома и отправить всю семью отдыхать на Барбадос, пишет Mirror.

Я спросил у девушки, всё ли она проверила. Потом попросил проверить цифры у её менеджера. Я был просто раздавлен. Всё вернулось на круги своя Дин Сметерст

Парню повезло, что на этот день он заранее взял отгул, надеясь хорошо отпраздновать. В итоге весь день он просидел на диване, печально смотря телевизор. А мама, пытаясь его приободрить, готовила ему любимые вкусности, но вряд ли это сильно помогло.

Рабочий выиграл в лотерею $94 млн, но даже это не убедило бывшую жену вернуться