Школьный уборщик выиграл в лотерею 337 млн и даже не думает увольняться

58-летний житель канадского Суррея Вито Халасан переехал из Филиппин в Канаду в 2009 году, мечтая обеспечить своей семье лучшую жизнь. 10 лет спустя он получил шанс исполнить свою мечту.

Спустя несколько дней после своего дня рождения Вито Халасан, работающий уборщиком в школе, получил неожиданный подарок от судьбы: он узнал, что выиграл в лотерею 7 миллионов канадских долларов, что равно 337 миллионам рублей, сообщает PEOPLE.

У 58-летнего уборщика плохое зрение, поэтому он долго вглядывался в числа на лотерейном билете и отказывался верить своим глазам: ведь они совпали с выигрышными. Из простого уборщика он в одночасье превратился в миллионера. У Вито трое детей и четверо внуков, и лотерейные билеты он покупал, мечтая обеспечить им безбедную жизнь.

Я мечтаю иметь возможность заботиться о своих детях и сделать их будущее лучше. Теперь мы сможем купить хороший дом для моих детей и внуков Вито Халасан

Но свалившиеся на голову миллионы, как оказалось, — не повод останавливаться на достигнутом. Вито заявил, что продолжит работать уборщиком, просто станет брать меньше смен. Для него важно дать детям как можно больше, и несколько миллионов долларов — не предел.