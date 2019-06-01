Игрок в лотерею раскрыл стратегию, благодаря которой спустя 10 лет он сорвал куш

Терпение и труд всё перетрут — так решил житель США, почти 10 лет упорно заносивший в лотерейные билеты одинаковую последовательность чисел. И наконец его стратегия привела к выигрышу.

Мужчина из городка Боуи, штат Мэриленд, на днях сорвал куш в $50 000, что равно примерно 3,3 млн рублей. 62-летний победитель пожелал остаться анонимным и не раскрыл даже род своей деятельности. Одно известно точно: он очень терпелив и упорен, раз не сдавался на протяжении 10 лет, сообщает Upi.

Именно столько лет мужчина регулярно покупал билеты лотереи Мэриленда, не пропуская почти ни одного розыгрыша, и заносил в них одни и те же числа. По иронии судьбы, стоило ему разок не купить билет, как "его" числа оказались выигрышными. Но это только придало ему упорства.

Честно говоря, я сперва в это не поверил. Я глядел на выигрышные числа и думал: это же мои! Победитель лотереи

Получив долгожданную награду за свою целеустремлённость, победитель планирует потратиться на новую дверь для гаража, стиральную машину и сушилку.