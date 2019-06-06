Развод и одиночество. Как 12 млрд разрушили жизнь победителя в лотерею за 7 лет

48-летнего Адриана Бейфорда из Кембриджшира, Англия, после получения лотерейных денег будто кто-то проклял. Мужчине катастрофически не везёт в любых начинаниях, и всё никак не хочет складываться.

Ещё в 2012 году Адриан выиграл 158 млн фунтов стерлингов (12,2 млрд рублей) и вошёл в список самых богатых людей Великобритании. Но на этом удача почтальона и закончилась. Через пару лет от него ушла жена, заявив, что их восьмилетний брак стал просто невозможен. Она забрала детей и уехала в Шотландию, пишет The Sun.

После этого Адриан встречался ещё с тремя девушками, но каждая из них хотела от него только одного — денег и дорогих подарков. В итоге мужчина остался один, совершенно потеряв всякую надежду на настоящую любовь. После выигрыша он купил себе огромное имение, на территории которого находился особняк и ферма.

Надумав начать всё с чистого листа, Адриан решил уехать в Австралию и объявил о продаже недвижимости. Риелторы старались как могли, но вот прошло уже девять месяцев, а покупателей так и не нашлось. Некогда кипящее жизнью шикарное имение стоит опустевшим, а хозяин в депрессии заказывает булочки из ближайшей пекарни.

Все очень волнуются о нём. Адриан сам на себя не похож — он сильно отдалился от друзей. Всё, чего он когда-либо хотел, это чтобы был кто-то, с кем можно было бы разделить свою жизнь Друг Адриана Бейфорда

Девушка, выигравшая в лотерею 83 миллиона, спустя пять лет ищет себе работу