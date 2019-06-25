Как выиграть 500 000 000 рублей? Правила лотереи "Гослото "7 из 49"

Угадывать числа, чтобы выигрывать миллионы, — давняя традиция! Помните "Спортлото", "5 из 36" и "6 из 49"? В Советском Союзе, пожалуй, в каждой семье пытались угадать счастливые комбинации этих лотерей.

Лотереи с многомиллионными выигрышами от "Столото" продолжают традиции в соответствии с передовыми технологиями и учётом пожеланий участников.

Именно поэтому в "Гослото "7 из 49" обновление. Теперь каждый четвёртый билет — выигрышный!* Вероятность победы — 1 к 3,9. Подробно рассказываем, как принять участие в лотерее и выиграть полмиллиарда рублей. Именно такая сумма суперприза уже в игре.

"Гослото "7 из 49" — это:

49 чисел в игровом поле билета

Миллионы рублей за семь угаданных чисел

Крупные выигрыши уже за шесть и пять угаданных чисел

Гарантированный суперприз — 500 000 000 рублей

Что изменилось?

Чтобы стать победителем в обновлённой лотерее, достаточно угадать всего два числа из семи. Раньше для минимального выигрыша нужно было угадать три числа. Таким образом, шансы победить выросли пять раз!**

После обновления "Гослото "7 из 49" стало спутником другой государственной лотереи — "Гослото "4 из 20", где также высокие шансы на победу: вероятность выиграть 1 к 3,4. Лотереи схожи и по цене. Теперь билет "Гослото "7 из 49" будет стоить 200 рублей.

Как принять участие?

Билеты можно оформить в бумажном и электронном форматах. Купить билет можно на сайте stoloto.ru, в мобильном приложении "Столото", в лотерейных киосках и аппаратах, салонах связи, букмекерской конторе "Балтбет", лотерейной сети "Балт-лото" и офисах "Ростелекома", а также в единственном в России лотерейном центре "Столото". Участнику необходимо отметить не менее семи чисел из 49 в одном игровом поле.

На бумажном купоне шесть игровых полей. Участник может заполнить как одно, так и все шесть. Чем больше комбинаций вы выберете, тем выше стоимость билета.

Увеличиваем шансы на победу

Можно увеличить шансы на выигрыш, отметив в одном билете более семи чисел. Так участник делает развёрнутую ставку и получает сразу от восьми комбинаций. Можно отметить до 12 чисел в одном поле на сайте (а это 792 комбинации) и до 16 чисел — в бумажном купоне.

При помощи развёрнутой ставки увеличиваются шансы на победу и сумма потенциального выигрыша, однако возрастает и стоимость билета.

Как проходят розыгрыши?

Тиражи "Гослото "7 из 49" проходят дважды в день — в 10:30 и 22:30 по московскому времени. Выигрышную комбинацию определяет сертифицированное оборудование, расположенное в единственном в стране лотерейном центре "Столото". Выигрышная комбинация определяется при помощи лототрона и состоит из семи чисел. Тот, кто отгадает все числа выигрышной комбинации, становится обладателем суперприза. Сейчас он составляет 500 000 000 рублей!

За трансляцией розыгрыша можно наблюдать онлайн на сайте stoloto.ru, а можно приехать в лотерейный центр и вживую увидеть этот процесс.

Торопитесь принять участие в обновлённой лотерее и выиграть полмиллиарда рублей!

* Фраза "Теперь каждый четвёртый билет — выигрышный!" указывает на вероятность выигрыша в "ВГЛ 5 Спорт" (алгоритм определения выигрышей № 2), рассчитанную математическим путём и равную 1 к 3,9.

** Фраза "Шансы победить выросли в 5 раз!" указывает на увеличение вероятности выигрыша в "ВГЛ 5 Спорт" (алгоритм определения выигрышей № 2), рассчитанную математическим путем, с 1 к 19,8 до 1 к 3,9 после добавления 6-й категории выигрышей за два угаданных числа.

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