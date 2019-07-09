Акушерка, выигравшая в лотерею 80 млн, объяснила, почему не бросает работу

39-летней Рут Брин из Большого Манчестера, Великобритания, в 2014 году повезло чуть больше, чем остальным. Она выиграла в лотерею целое состояние, но на этом её история не закончилась.

Получив заветный билет на домашнем стадионе своей любимой команды, Рут поступила куда мудрее своих предшественников. Всего через несколько дней она вернулась в роддом города Уиган, где работала акушеркой. Своё решение она объяснила просто: 79 млн (1 млн фунтов) — огромная сумма, но её не хватит, чтобы в 35 лет отправиться на раннюю пенсию.

Благодаря выигрышу Рут смогла оплатить обучение своей дочери в частной школе, закрыть родительскую ипотеку и позволить себе более свободный график. Теперь женщина не пропадала целыми днями на работе, она могла и пожить немного, сообщает The Sun.

Нет ничего на свете чудеснее, чем ощущать, что ты финансово ни от кого не зависишь. Я понимаю, что эти деньги позволят мне и моей дочери жить спокойно, но даже они не могут купить нам счастье Рут Брин

Смеясь, женщина призналась, что до сих пор покупает лотерейные билеты, надеясь получить джекпот. Ведь 79 млн не вечны, тем более Рут не стесняется финансово помогать тем, кто в этом нуждается. А в истории уже бывали случаи, когда победителю везло повторно.

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