Победитель потерял лотерейный билет, но через 8 лет отсудил положенные 11,5 млрд

Теперь уже точно настоящий счастливчик проживает в Кальвадосе (Франция). На днях суд разрешил непростую ситуацию победителя — и теперь он может законно наслаждаться своим многомиллиардным состоянием.

Эта история началась ещё в 2011 году, когда простой французский житель, имя которого не называется по понятным причинам, выиграл второй по размеру джекпот в стране — 163 млн евро (около 11,5 млрд рублей). Но удача парня продлилась недолго, потому что он умудрился потерять свой выигрышный билет почти сразу же, пишет Dauphine Libere.

Правда, до этого ему хватило смекалки обратиться в лотерейный фонд, зарегистрировав таким образом себя в качестве победителя. Но получить выигрыш он так и не смог, ведь его выдают только при предъявлении билета. Который позже на улице нашла француженка, но отдавать просто так отказалась.

И вот спустя восемь лет суд, лавируя между правилами лотереи и законами Франции, предложил решение — победитель выкупит свой билет у женщины за 12 млн евро (около 848 млн рублей). Стороны согласились, и вот теперь победитель наконец-то сможет воссоединиться со своим выигрышем.

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