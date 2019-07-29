Победитель потерял лотерейный билет, но через 8 лет отсудил положенные 11,5 млрд

16

Теперь уже точно настоящий счастливчик проживает в Кальвадосе (Франция). На днях суд разрешил непростую ситуацию победителя — и теперь он может законно наслаждаться своим многомиллиардным состоянием.

Эта история началась ещё в 2011 году, когда простой французский житель, имя которого не называется по понятным причинам, выиграл второй по размеру джекпот в стране — 163 млн евро (около 11,5 млрд рублей). Но удача парня продлилась недолго, потому что он умудрился потерять свой выигрышный билет почти сразу же, пишет Dauphine Libere.

<p></p>

Правда, до этого ему хватило смекалки обратиться в лотерейный фонд, зарегистрировав таким образом себя в качестве победителя. Но получить выигрыш он так и не смог, ведь его выдают только при предъявлении билета. Который позже на улице нашла француженка, но отдавать просто так отказалась.

И вот спустя восемь лет суд, лавируя между правилами лотереи и законами Франции, предложил решение — победитель выкупит свой билет у женщины за 12 млн евро (около 848 млн рублей). Стороны согласились, и вот теперь победитель наконец-то сможет воссоединиться со своим выигрышем.

Акушерка, выигравшая в лотерею 80 млн, объяснила, почему не бросает работу

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×