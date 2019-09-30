Тракторист стал миллионером, выиграв в лотерею, но не потратил на себя ни гроша

Многим известна поговорка "деньги меняют людей", но, похоже, она работает не всегда.

65-летний Бобби Стюарт из посёлка Кеннебанкпорт, штат Мэн, США, стал миллионером, два раза за четыре месяца выиграв в лотерею. Теперь он обладатель суммы 1,1 млн долларов (около 71 млн руб.), но по-прежнему остаётся в старом фургоне, в котором провёл более 40 лет жизни. И всё так же работает водителем трактора, не собираясь ничего менять, пишет Bostonglobe.

На самом деле ничего не изменилось. Я делаю всё то же самое снова и снова Бобби Стюарт

Бобби каждый вечер ужинает в одной и той же закусочной, где заказывает хот-дог или гамбургер, что вместе с картошкой фри стоит около 11 долларов (примерно 714 руб.). Он не стал покупать ни роскошные машины, ни дорогую недвижимость, а просто поменял окна в фургоне с помощью друга его сына. Часть денег он поделил между своими тремя детьми, а остальные сбережения собирается передать им после своей смерти.

Нежелание тратить на себя деньги Стюарт объясняет просто. Сын фермера, с детства он привык к тяжёлой работе и простой жизни. Сейчас у него есть его кресло, телевизор и семейные фотографии на стенах. И американцу этого достаточно. Он задумывался о возможности путешествовать, но не знает, кто ему может составить компанию. По словам Бобби, возможно, всё было бы совсем иначе, если бы была жива его жена Кристина, с которой они провели вместе 37 лет.

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