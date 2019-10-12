Победительница лотереи назвала любимое число, которое помогло ей выиграть 2 млн

У вас есть счастливое число? У 63-летней Памелы Вендланд из Эджуотера это девятка. Любовь к этой цифре принесла ей выигрыш в 30 тысяч долларов (1 млн 950 тыс. рублей).

Памела рассказывает, что она была в ресторане на юге штата Мериленд вместе со своей дочерью, когда там начался очередной раунд лотереи "Кено". Женщина часто принимала участие в играх, поэтому решила остаться и тоже сыграть пару раз. В своих билетах она всегда отмечала номера с девятками — её любимым числом.

Поначалу несколько игр подряд не выпадало ни одной девятки, так что ни о каком выигрыше говорить не приходилось. Но Памела поняла: скоро заветные цифры точно должны появиться, и купила ещё один билет. В нём она, как всегда, отметила 9-19-29-39-49-59-69-79, и это оказалось отличным решением.

Девятки появлялись одна за другой. Сначала я насчитала их семь, что с тройным бонусом означало выигрыш в 1500 долларов. Но потом я увидела среди выигрышных номеров ещё одну 9. 30 тысяч долларов у меня в кармане! Памела Вендланд

Теперь Памела, которая потом выиграла ещё 30 долларов (2 тысячи рублей), планирует поделиться своим денежным призом с членами семьи и закатить шикарное торжество по случаю 20-й годовщины свадьбы, пишет UPI.

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