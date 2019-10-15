Англичанин получил 200 млн, обманув лотерею, но вот что с ним стало через 10 лет

Эдвард Путман подделал лотерейный билет и вложил выигрыш в недвижимость по всему миру. Теперь этим состоянием владеет его жена.

В октябре 2019 года англичанин Эдвард Путман был осуждён на девять лет тюрьмы за подделку лотерейного билета, который в 2009 году принёс ему джекпот в размере двух с половиной миллионов фунтов (более 200 миллионов рублей). Суд также постановил конфисковать всё его имущество, однако сделать это будет не так-то просто: теперь оно принадлежит его супруге, сообщает The Sun.

Избранница Путмана — 64-летняя Лита Стивенс — после его ареста залегла на дно. По словам друзей семьи, Стивенс — одна из немногих, кому Путман действительно доверял. Именно поэтому он купил ей кучу драгоценностей и перевёл на её счёт 465 тысяч фунтов за фиктивную покупку её дома. Кроме того, пара успела приобрести недвижимость в Большом Лондоне, американском штате Флорида и на острове Мальта.

По некоторым данным, стоимость активов Стивенс приближается к одному миллиону фунтов. "Они рассекали по улицам на дорогих машинах, а у неё на пальце красовалось кольцо с огромным бриллиантом", — говорят знакомые осуждённого. По их словам, Лита любила Эдварда, несмотря на его тёмное прошлое. Сообщалось, что в 1991 году он изнасиловал 17-летнюю девушку, находившуюся на третьем месяце беременности, а в 2012-м был осуждён за мошенничество.

Согласно информации на странице Литы Стивенс в "Фейсбуке", сейчас она не состоит ни с кем в отношениях, однако источники The Sun утверждают, что на самом деле связь с Путманом никуда не делась и Стивенс всегда будет "на его стороне".

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