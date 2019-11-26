Победитель лотереи убил двоих детей, когда жена узнала, на что он тратил выигрыш

Когда электрик Дэвид Стоукс в лотерее выиграл 40 тысяч фунтов стерлингов (3,3 млн рублей), семья была счастлива. Но мало кто представлял, к чему это может привести. Когда отец зарезал своих сыновей, это стало трагедией для всех родственников.

После того как 43-летний Дэвид выиграл в лотерею, отношения с женой Салли стали ухудшаться. В его электронной почте она нашла письма, в которых он заказывал проституток, а история браузера доказывала заинтересованность мужчины в наркотиках.

Когда девушка рассказала мужу о находках, он пришёл в ярость. В то время, когда жена встречалась со своими родственниками, чтобы обсудить поведение супруга, он убил их сыновей.

Когда Салли вернулась домой, муж встретил её со скалкой и попытался убить. Но девушка смогла спастись и выбежала на улицу, крича о помощи. После того как преступник затащил Салли обратно в дом, в районе девяти часов вечера, прибыл наряд полиции.

В течение пяти часов Стоукс отказывался впускать офицеров. Под конец противостояния мужчина спокойно отвёл жену на второй этаж дома и ударил её ножом в спину.

Я почувствовала тепло на спине. Притронувшись рукой, поняла, что меня зарезали. Я повернулась к нему и назвала по имени. Выражение его лица было похоже на удовлетворение, будто бы он выиграл. Никогда не забуду этого Салли

Чудом Салли удалось выбежать из дома под защиту полицейских. Когда они ворвались в дом, обнаружили тело Дэвида. Мёртвых детей, пятилетнего Мэтью и 11-летнего Адама, нашли держащимися за руки в кровати. Расследование по делу ещё ведётся, пишет Daily Star.

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