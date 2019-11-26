Победитель лотереи убил двоих детей, когда жена узнала, на что он тратил выигрыш

9295

Фото © Daily Star

Когда электрик Дэвид Стоукс в лотерее выиграл 40 тысяч фунтов стерлингов (3,3 млн рублей), семья была счастлива. Но мало кто представлял, к чему это может привести. Когда отец зарезал своих сыновей, это стало трагедией для всех родственников.

После того как 43-летний Дэвид выиграл в лотерею, отношения с женой Салли стали ухудшаться. В его электронной почте она нашла письма, в которых он заказывал проституток, а история браузера доказывала заинтересованность мужчины в наркотиках.

Когда девушка рассказала мужу о находках, он пришёл в ярость. В то время, когда жена встречалась со своими родственниками, чтобы обсудить поведение супруга, он убил их сыновей.

<p>Фото © <a href="https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/lotto-winner-murdered-kids-tried-20958697" target="_blank">Daily Star</a></p>

Когда Салли вернулась домой, муж встретил её со скалкой и попытался убить. Но девушка смогла спастись и выбежала на улицу, крича о помощи. После того как преступник затащил Салли обратно в дом, в районе девяти часов вечера, прибыл наряд полиции.

<p>Фото © <a href="https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/lotto-winner-murdered-kids-tried-20958697" target="_blank">Daily Star</a></p>

В течение пяти часов Стоукс отказывался впускать офицеров. Под конец противостояния мужчина спокойно отвёл жену на второй этаж дома и ударил её ножом в спину.

Я почувствовала тепло на спине. Притронувшись рукой, поняла, что меня зарезали. Я повернулась к нему и назвала по имени. Выражение его лица было похоже на удовлетворение, будто бы он выиграл. Никогда не забуду этого

Салли

<p>Фото © <a href="https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/lotto-winner-murdered-kids-tried-20958697" target="_blank">Daily Star</a></p>

Чудом Салли удалось выбежать из дома под защиту полицейских. Когда они ворвались в дом, обнаружили тело Дэвида. Мёртвых детей, пятилетнего Мэтью и 11-летнего Адама, нашли держащимися за руки в кровати. Расследование по делу ещё ведётся, пишет Daily Star.

Убийца, которому удавалось скрываться 40 лет, всё-таки попался в руки полиции

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×