Строитель выиграл в лотерею 8,7 млрд, но всё равно остался верен своей работе

Стив и Ленка Томсон из Селси, Великобритания, забрали девятый по величине выигрыш за всю историю лотереи EuroMillions.

Строитель Стив Томсон и его жена Ленка выиграли джекпот в 105 миллионов фунтов стерлингов (8,7 миллиарда рублей). Обсуждая планы на то, как они потратят приз, первым делом пара говорит, что они хотят купить новый дом. Всё для того, чтобы у их двоих сыновей и дочери были собственные комнаты.

Десятилетний сын попросил у родителей автомобиль Tesla, а восьмилетняя дочь уже готовится принимать в подарок новенький iPhone.

Томсон принимает участие в лотереях уже 25 лет. Несмотря на неожиданно свалившееся на него богатство, всем своим клиентам он пообещал закончить начатую работу и достроить дома.

Волноваться нечего. Я буду придерживаться поставленного плана и выполню всю намеченную работу! Стив Томсон

Томсон узнал об огромном выигрыше только через три дня после того, как результаты были объявлены. Когда он понял, что сорвал джекпот, мужчина так переволновался, что даже чуть не схватил сердечный приступ.

А жена Стива, которая родом из Словакии, узнав, что теперь они миллионеры, попросила мужа устроить шикарный рождественский отпуск, пишет Daily Mail.

Каждый год на каникулах мы приезжали в Словакию к моим родителям. Только вернувшись, начинали копить на следующий год. Мало того что мы сможем видеть мою семью чаще, так ещё появилась возможность устроить отпуск, где есть жара и пляж Ленка Томсон

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