Журналистка уволилась в прямом эфире, выиграв джекпот. Как жестоко она ошиблась

Корреспондентка испанского телеканала RTVE во время репортажа с розыгрыша лотереи узнала о том, что сама вошла в число победителей. Но невнимательность сыграла с ней злую шутку.

Сотрудница испанского канала RTVE в прямом эфире сообщила телезрителям, что больше не выйдет на работу, потому что теперь она сказочно богата. Наталия Эскудеро вела репортаж с розыгрыша рождественской лотереи El Gordo. Увидев номер своего билета среди выигрышных, журналистка решила, что стала обладательницей джекпота в размере 4 млн евро, передаёт Mirror.

Почти сразу выяснилось, что Эскудеро жестоко ошиблась: её призовые составили всего пять тысяч евро. Журналистке, с ног до головы облитой шампанским, пришлось извиняться перед телезрителями. После репортажа она вернулась в эфир и попросила у них прощения за своё непрофессиональное поведение.

Позже Эскудеро написала у себя в "Твиттере", что её излишне эмоциональная реакция была вызвана трудностями в личной жизни, преследующими её на протяжении последних нескольких месяцев.

Я уже 25 лет в журналистике и всегда старалась быть честной и объективной. Печально, что теперь я известна как "та лживая корреспондентка с RTVE" Наталия Эскудеро

Комментируя свои слова о желании уволиться, Эскудеро отметила, что она действительно собиралась взять на работе несколько выходных, чтобы отметить праздники.

Мусорщик спустил 800 млн, выигранных в лотерею 17 лет назад, и остался без всего