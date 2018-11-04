Наркотики, бедность и смерть. Что стало с парнем, выигравшим в лотерею $314 млн

16 лет назад это была рекордная сумма выигрыша и Джек стал настоящим американским героем.

Когда в 2002 году Джек Уиттакер выиграл один из самых крупных джекпотов в мире — $314 млн, мужчина стал местным героем в Западной Вирджинии. Его имя было у всех на слуху, однако деньги лишь разрушили его жизнь. Уже через несколько лет мужчина был на мели, его бросила жена, а внучка умерла от передозировки наркотиков, сообщает The Sun.

Казалось, что деньги поглощали всё, что было в нём хорошего. Напоминает маленького парня из "Властелина кольца". Как его... Голлум? Со своей прелестью. Это поглощает вас, и вы становитесь деньгами. Вы больше не человек Работник стрип-клуба Доун Арнольд

В то время сумма в 314 миллионов долларов была крупнейшим выигрышем в истории. И Джек решил забрать всю сумму полностью, заплатив 112 миллионов долларов налогов.

Я просто хочу поблагодарить Бога за то, что он помог мне выбрать правильные номера... или машину, которая показала их Джек Уиттакер

Однако вскоре разговоры о благотворительности сменились мошенничеством, грабежами, вождением в нетрезвом виде, наркоманией, сексуальным насилием и смертью. Первое, на что Джек потратил свои деньги, был дом и машина для Бренды Хиггинботэм — кассирши в местном магазине, где он приобрёл счастливый билет. После этого у мужчины стали всё чаще просить деньги люди, которых он даже не знал.

У многих был рак или ребёнок умирал прямо на руках. Разные истории, которые разбивали сердца Бренда Хиггинботэм

В канун 2002 года Джек пришел в стриптиз клуб, где спустил 50 тысяч долларов. Он не ночевал дома, из-за чего его жена не находила себе места, и вёл себя неуважительно по отношению к персоналу. Со временем он начал наплевательски относиться даже к собственному внешнему виду.

Он приходил в мятой рубашке, его шляпа была грязной, сам небритый. Первое время он говорил "Я — Джек Уиттакер. Я выиграл все эти деньги, ура мне", а потом "Я — Джек Уиттакер. Ты сделаешь то, что я скажу... У меня больше денег, чем у Бога" Работник стриптиз-клуба

Примерно в это же время грабители разбили окно автомобиля Джека и забрали оттуда чемодан, в котором он носил полмиллиона долларов наличными. Затем владелец его любимого стриптиз-клуба и помощник попытались накачать миллионера наркотиками, чтобы украсть деньги. Год они провели под домашним арестом.

Внучка Джека, Брэнди Брэгг, жила вместе с ним. Когда объявили победителя, девочка сидела рядом с дедушкой у экрана телевизора и её единственным желанием было познакомиться с рэп-звездой Нелли. Но спустя год она лишилась всех друзей.

Они хотят с ней дружить из-за денег, а не из-за того, что она хороший человек. Она самая грустная 16-летняя девочка, которую я знаю Джек Уиттакер

Вскоре у неё появилась наркозависимость. В 2003 году её бывший парень был найден мёртвым от передозировки. В декабре следующего года исчезла и сама Бернда. Её нашли только спустя две недели. Тело девушки было завёрнуто в пленку и лежало около фургона. Обвинения так и не были предъявлены.

В 2007 году Джек заявил, что стал банкротом. В 2003 году работница казино Китти Френч обвинила его в сексуальном нападении. Через четыре года мужчину признали виновным, но у него не оказалось денег. Он утверждал, что мошенники обналичили все его счета.

В 2009 году его дочь, мать Брэнди, была найдена мертвой в собственном доме. В 2016 году дом Джека, который не был застрахован, сгорел дотла. Бывшая жена Уиттакера, которая ушла от него незадолго до смерти дочери, заявила, что лотерея разрушила их жизнь. И Джек с ней согласился.