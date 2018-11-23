Супруги делали дома уборку, готовясь к празднику, и разбогатели на 118 млн

Гарольд и Тина Эренберг из Луизианы, США, купили лотерейный билет ещё в июне, но совсем про него забыли, пока не стали делать уборку перед Днём благодарения.

Супруги наводили порядок в доме перед праздником, готовясь к приезду родственников. Но никак не ожидали, что обычная уборка сделает их миллионерами. Пара случайно нашла на тумбочке несколько старых лотерейных билетов, которые не успели проверить.

На День благодарения мы собираемся всей семьёй, поэтому я убирала дома. Тогда и нашла несколько лотерейных билетов на своей тумбочке, которые мы не проверяли Тина Эренберг

Муж и жена зашли на сайт лотереи, чтобы проверить, не выиграли ли они что-нибудь. И, посмотрев на номера, сначала не могли поверить своим глазам. Купленный ими ещё в июне билет оказался выигрышным, и сумма составляла $1,8 млн (около 118 млн руб.).

Сначала я подумал, что мы ошиблись в цифрах или перепутали срок действия билета Гарольд Эренберг

Но потом радостная чета отправилась в офис. Они забрали свой приз очень вовремя. Через две недели срок действия билета истекал, и они бы могли остаться ни с чем. Впрочем, получили супруги немного меньше указанной суммы — после выплаты налогов у них осталось $1,27 (около 83 млн руб.). По их словам, у них ещё нет планов на то, как потратить деньги.