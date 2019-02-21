Ну, крепитесь. Стало известно, кто сорвал самый большой куш Ирландии — $200 млн

Сперва организаторы лотереи EuroMillions не разглашали имя победителя и адрес магазина, в котором оказался выигрышный билет. Но счастливчик наконец-то пришёл за своими деньгами, и, к немалому удивлению организаторов, их оказалось целых шесть, пишет Mirror.

Члены семьи, не названной по понятным причинам, поделились с организаторами, что уже давненько увлекаются лотереями. Хоть братья и сёстры из деревни Нол, Ирландия, уже давно выросли и у каждого своя жизнь, они обязательно собираются каждые выходные, чтобы поиграть в лото. И вот наконец-то им повезло по-крупному.

Одна из победителей призналась, что сперва не поверила своим глазам. Краем уха она услышала последние три цифры, и они совпали. Затем она в замешательстве проверила в Интернете оставшиеся цифры и была поражена. Неожиданно сложно оказалось убедить остальных братьев и сестёр, что они выиграли.

Они решили положить билет под матрас для сохранности, а потом сдали его в Национальную лотерею Ирландии. Этот выигрыш, в размере 199 млн долларов, — самый большой для страны, и победители смогут получить его в течение нескольких недель.

У нас очень крепкая семья. Мы часто вместе ездим в отпуск и проводим выходные. Мы не хотим, чтобы эти деньги изменили нас Один из победителей

Организаторы смогли назвать магазин, продавший счастливый билет. После этого сотрудники смогли, больше не таясь, устроить торжество и как следует отпраздновать такое счастливое событие.

"Этот гений выиграл $1,3 млн, а затем придумал способ, как не поделиться с семьёй"