Безработный выиграл $273 млн благодаря парню, который вернул ему забытый билет

По правде сказать, в последнее время жизнь 54-летнего Майка Вейрски сложно было назвать счастливой. Но когда-то всё должно было измениться, и вот это наконец-то произошло. Мужчине повезло не один, а целых два раза, и теперь он счастливый обладатель целого состояния.

Единственное, что отвлекало Майка Вейрски из Нью-Джерси, США, от тёмных мыслей — это лотерея. Он недавно пережил тяжёлый развод с женой и долгое время не мог найти работу, поэтому очень нуждался в деньгах. Мужчина каждую неделю покупал лотерейные билеты, но всё безрезультатно, сообщает People.

В этот раз всё шло своим чередом: мужчина оплатил на кассе билеты и отложил их в сторону, чтобы убрать кошелёк. Но внезапно Майку пришло важное сообщение, он отвлёкся на телефон и так дошёл до самого дома. Только вечером мужчина понял, что билетов нигде нет.

Утром я подумал: "Ну что ж, это просто ещё одна вещь, которую я не смог удержать в своей жизни" Майк Вейрски

Ни на что не надеясь, мужчина позже пришёл в тот же магазин, и каково было его удивление, когда оказалось, что его билеты спокойно дожидались своего владельца. Неизвестный парень заметил, что Майк забыл свою покупку, и отдал её на хранение кассиру. Так Майк воссоединился со своей пропажей и только через пару дней узнал, что один из билетов был выигрышным.

На 273 миллиона долларов Майк планирует расширить дом, купить себе новый пикап, а матери — машину. Также мужчина всячески ищет доброго самаритянина, который, сам того не зная, помог Майку наладить его жизнь.