Рабочий выиграл в лотерею $94 млн, но даже это не убедило бывшую жену вернуться

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Рабочий выиграл в лотерею $94 млн, но даже это не убедило бывшую жену вернуться

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Недавно стало известно, что самый крупный джекпот в Британии - 94 млн долларов (71 млн фунтов) — достался 58-летнему Эду Гудчайлду из Херефорда. Счастливый миллионер поделился своей историей и сразу предупредил, что лёгкой добычей для охотников за чужими деньгами он не станет, пишет Daily Mail.

Как и все на его месте, сперва Эд не мог поверить, что ему в лотерее досталось целое состояние. Поэтому и отпраздновать такое событие мужчина решил просто, но со вкусом — заказав на дом острых крылышек и пиццу. В интервью рабочий признался, что он не будет, как остальные победители, уверять всех в том, что миллионы его не изменят. Ещё как изменят, считает Эд, но он планирует насладиться каждым мгновением.

<p>Фото © PA</p>

Счастливчик рассказал, что теперь он бросит работу, купит себе шикарный дом, будет путешествовать по миру и посещать крупные спортивные мероприятия. Различных прилипал и подхалимов Эд терпеть не намерен, а отношения он строить не собирается: предыдущие два брака у него не сложились, поэтому мужчина не видит смысла пытаться и дальше.

<p>Фото © PA</p>

Первая жена, с которой Эд прожил семь лет, узнав о его удаче, пожелала ему всего наилучшего и отметила, что он заслужил эти миллионы. Родители второй жены — Сюзанны Смит — были более разговорчивы. Они заявили, что женщине ни копейки от Эда не надо и она не планирует к нему возвращаться. Сюзанна не просто так три года назад бросила мужчину после двадцати лет брака.

<p>Фото © PA</p>

Бедняжка Сюзанна годами была очень несчастлива. Она терпела сколько могла, но всему приходит конец. Сюзанна развелась с ним и больше ни о чём не жалеет

Родители Сюзанны Смит

<p>Фото © Ade Goodchild</p>

По словам родителей Сюзанны, Эд постоянно был зациклен на себе и ничего не хотел делать по дому и саду. Он не выгуливал их двух лабрадоров, и Сюзанне приходилось даже после развода приезжать к нему заботиться о собаках. Сейчас она работает по 14 часов в день на двух работах, но даже такая жизнь лучше брака с Эдом.

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