Рабочий выиграл в лотерею $94 млн, но даже это не убедило бывшую жену вернуться

Недавно стало известно, что самый крупный джекпот в Британии - 94 млн долларов (71 млн фунтов) — достался 58-летнему Эду Гудчайлду из Херефорда. Счастливый миллионер поделился своей историей и сразу предупредил, что лёгкой добычей для охотников за чужими деньгами он не станет, пишет Daily Mail.

Как и все на его месте, сперва Эд не мог поверить, что ему в лотерее досталось целое состояние. Поэтому и отпраздновать такое событие мужчина решил просто, но со вкусом — заказав на дом острых крылышек и пиццу. В интервью рабочий признался, что он не будет, как остальные победители, уверять всех в том, что миллионы его не изменят. Ещё как изменят, считает Эд, но он планирует насладиться каждым мгновением.

Счастливчик рассказал, что теперь он бросит работу, купит себе шикарный дом, будет путешествовать по миру и посещать крупные спортивные мероприятия. Различных прилипал и подхалимов Эд терпеть не намерен, а отношения он строить не собирается: предыдущие два брака у него не сложились, поэтому мужчина не видит смысла пытаться и дальше.

Первая жена, с которой Эд прожил семь лет, узнав о его удаче, пожелала ему всего наилучшего и отметила, что он заслужил эти миллионы. Родители второй жены — Сюзанны Смит — были более разговорчивы. Они заявили, что женщине ни копейки от Эда не надо и она не планирует к нему возвращаться. Сюзанна не просто так три года назад бросила мужчину после двадцати лет брака.

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По словам родителей Сюзанны, Эд постоянно был зациклен на себе и ничего не хотел делать по дому и саду. Он не выгуливал их двух лабрадоров, и Сюзанне приходилось даже после развода приезжать к нему заботиться о собаках. Сейчас она работает по 14 часов в день на двух работах, но даже такая жизнь лучше брака с Эдом.

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