Билеты моментальных лотерей с любимыми персонажами можно приобрести в лотерейных киосках, отделениях почтовой связи, аппаратах "Столото".

Многие легенды отечественной мультипликации в этом году отмечают знаковый юбилей — 50-летие. Среди них такие любимые герои как Винни Пух и Пятачок, неразлучная парочка из "Ну, погоди!", почтальон Печкин, обаятельный Шарик и умный Матроскин. Все они даже спустя полвека до сих пор любимы и популярны. Уверены, что легендарные герои принесут удачу многим участникам моментальных лотерей, главное — решить, какой герой для вас станет талисманом удачи, и купить лотерейные билеты.

Билеты моментальных лотерей с любимыми персонажами можно приобрести в лотерейных киосках, отделениях почтовой связи, аппаратах "Столото".

Главное — верить в удачу и свой мультталисман!