15 грациозных лошадей, которые позируют лучше инстаграм-моделей

Вибке Хаас точно умеет подмечать характер каждого животного. На её снимках лошади очень похожи на людей — стеснительные, шаловливые, роковые, наивные. Будто фотосессия звёзд кино: вот задумчивая Кира Найтли, вот внимательный взгляд Одри Тоту, вот забавная мордашка Одри Хепбёрн. Столько изящества и красоты, что самому сразу хочется подтянуться и поправить волосы.
Соцсети тоже не обошли стороной творчество фотографа. В "Инстаграме", где Хаас выкладывает только лошадей, уже около 72 тыс. поклонников, на "Фейсбуке" — более 19 тыс. А посмотреть на скакунов в движении можно на её "ютубе".
Просто удивительно, нет слов...
thetinytackroom
Так красиво и элегантно!
sophiazoike_photography
Ничего себе! Идеальная лошадь в нужный момент в правильном свете!
sabrina_mischnik_fotografie
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