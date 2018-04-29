15 грациозных лошадей, которые позируют лучше инстаграм-моделей

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15 грациозных лошадей, которые позируют лучше инстаграм-моделей

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Фото © instagram/Wiebke Haas

Немецкий фотограф Вибке Хаас не просчиталась с выбором моделей. За фотографии прекрасных скакунов её номинировали на престижную премию Sony World Photography Awards 2018.

Вибке Хаас точно умеет подмечать характер каждого животного. На её снимках лошади очень похожи на людей — стеснительные, шаловливые, роковые, наивные. Будто фотосессия звёзд кино: вот задумчивая Кира Найтли, вот внимательный взгляд Одри Тоту, вот забавная мордашка Одри Хепбёрн. Столько изящества и красоты, что самому сразу хочется подтянуться и поправить волосы.

Соцсети тоже не обошли стороной творчество фотографа. В "Инстаграме", где Хаас выкладывает только лошадей, уже около 72 тыс. поклонников, на "Фейсбуке" — более 19 тыс. А посмотреть на скакунов в движении можно на её "ютубе".

Просто удивительно, нет слов...

thetinytackroom

Так красиво и элегантно!

sophiazoike_photography

Ничего себе! Идеальная лошадь в нужный момент в правильном свете!

sabrina_mischnik_fotografie

<p>Фото © instagram/W<a href="https://www.instagram.com/SpanishVision/" target="_blank">iebke Haas</a></p>

<p>Фото © instagram/W<a href="https://www.instagram.com/SpanishVision/" target="_blank">iebke Haas</a></p>

<p>Фото © instagram/W<a href="https://www.instagram.com/SpanishVision/" target="_blank">iebke Haas</a></p>

<p>Фото © instagram/W<a href="https://www.instagram.com/SpanishVision/" target="_blank">iebke Haas</a></p>

<p>Фото © instagram/W<a href="https://www.instagram.com/SpanishVision/" target="_blank">iebke Haas</a></p>

<p>Фото © instagram/W<a href="https://www.instagram.com/SpanishVision/" target="_blank">iebke Haas </a>Фото © instagram/W<a href="https://www.instagram.com/SpanishVision/" target="_blank">iebke Haas</a></p>

<p>Фото © instagram/W<a href="https://www.instagram.com/SpanishVision/" target="_blank">iebke Haas</a></p>

<p>Фото © instagram/W<a href="https://www.instagram.com/SpanishVision/" target="_blank">iebke Haas</a></p>

<p>Фото © instagram/W<a href="https://www.instagram.com/SpanishVision/" target="_blank">iebke Haas</a></p>

<p>Фото © instagram/W<a href="https://www.instagram.com/SpanishVision/" target="_blank">iebke Haas</a></p>

<p>Фото © instagram/W<a href="https://www.instagram.com/SpanishVision/" target="_blank">iebke Haas</a></p>

<p>Фото © instagram/W<a href="https://www.instagram.com/SpanishVision/" target="_blank">iebke Haas</a></p>

<p>Фото © instagram/W<a href="https://www.instagram.com/SpanishVision/" target="_blank">iebke Haas</a></p>

<p>Фото © instagram/W<a href="https://www.instagram.com/SpanishVision/" target="_blank">iebke Haas</a></p>

<p>Фото © instagram/W<a href="https://www.instagram.com/SpanishVision/" target="_blank">iebke Haas</a></p>

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