Смерть на глубине. Почему погибли 14 моряков в водах Североморска

Военный эксперт Алексей Леонков — о пожаре, который привёл к гибели 14 подводников.

Вчера в российских территориальных водах произошёл пожар, но известно о нём стало только сегодня. Предположительно, это случилось на глубоководной секретной атомной подводной лодке АС-12, которую неофициально называют "Лошарик". Пожар удалось погасить, с огнём боролся экипаж глубоководного аппарата. Об этом сообщили в Минобороны. Погибло 14 моряков-подводников — они отравились угарным газом.

В министерстве подчеркнули, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды. Инцидент произошёл в российских территориальных водах недалеко от Североморска. Причины возгорания выясняются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом.

Утром в одном из североморских СМИ появилось первое сообщение, что помимо гибели подводников пострадало ещё пять человек, их доставили в госпиталь. Позднее эта информация была удалена с сайта, но по соцсетям до сих пор гуляет скан сообщения.

Надо полагать, что рано или поздно министерство сообщит о причинах возникновения пожара. Сейчас пока нет точной информации, было ли это, например, судно КСФ — АС-34 (спасатель) или АС-12 ("Лошарик"). Первый предназначен для поиска и спасения подлодок, торпед и других подводных объектов ВМФ, а второй — атомная глубоководная подлодка. Его экипаж — 25 человек, который состоит преимущественно из офицеров.

На борту АС-12 располагается различное оборудование. Существует много вариантов объяснения названия лодки, например, что там есть специальные глубоководные аппараты в виде шариков, поэтому-то её и называют "Лошарик". Разные эксперты, в том числе иностранные, выдвигают версии о том, как работает эта подлодка. Её называли даже "субмарина на колёсах" — якобы она передвигается по морскому дну на колёсах. Об этом писали эксперты из НАТО.

Некоторые называли "Лошарик" специальным диверсионным аппаратом, имеющим различные манипуляторы, при помощи которых он может скрытно подобраться и разрушать подводные коммуникации и инфраструктуру. Британцы выдвигали версию, что он может перерезать тот самый кабель, который соединяет Америку с остальным миром. Поскольку Минобороны не раскрывает конструкцию лодки, то у этого судна огромный шлейф разных легенд.

Говорят также, что подлодка состоит из семи отсеков, каждый из них имеет своё назначение, в некоторых работают люди. Одни из них обитаемые, другие — нет, плюс существует ядерный отсек. Например, пять из них изолированы от шестого и седьмого.

В целом пожар на подводном аппарате, будь то подводная лодка либо батискаф, — это всегда экстраординарное явление и очень опасное. Дело в том, что такой пожар происходит в замкнутом пространстве, заполненном воздухом, обогащённым кислородом (все, кто находится под водой, дышат как раз обогащённой кислородной смесью). Поэтому достаточно короткого замыкания или попадания чего-то промасленного в обогащённую кислородом смесь. Ведь кислород и масло — огнеопасное сочетание, которое вызывает резкое воспламенение. Не исключаю, что это могла быть целая цепочка трагических случайностей. Главное, когда возникает такой пожар, — это чёткие действия экипажа отсека, в котором возник пожар, применение средств и изолирование этого отсека, чтобы пожар не перекинулся на другие отсеки, чтобы лодка полностью не сгорела.

За последние 10 лет это второй случай, первый произошёл в 2008 году с экипажем подлодки "Нерпа". По сравнению со статистикой 60-х и 70-х годов количество таких происшествий снизилось. Это связано с тем, что современное оборудование стало более совершенным. Сказывается и тренировка экипажа, грамотная эксплуатация. Эти три фактора по максимуму исключают вероятность возникновения пожара. Если же он всё-таки случается, то предусмотрены различные штатные системы пожаротушения, которые быстро его локализуют. Весь вопрос заключается в скорости локализации. К тому же современные подлодки имеют отстреливаемые отсеки, в которые помещается экипаж и всплывает на поверхность, когда потушить пожар уже невозможно.

После таких катастроф делаются выводы и обновляются инструкции по безопасности эксплуатации подводных лодок, батискафов и прочего оборудования. Увы, все инструкции по безопасности написаны кровью людей, которые погибли.

Важно добавить, что на экологию такие катастрофы не влияют. У современных подлодок стоит серьёзная автоматика, и при случае угрозы взрыва атомные реакторы заглушают и приводят в нерабочее состояние. В таком состоянии они и лежат на дне, и вокруг нет никакой радиации. Ну а о причинах возгорания мы, вероятно, узнаем позднее — после завершения расследования Минобороны.